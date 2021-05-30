Evini yakan kadın, apartmanı kilitleyip kaçtı! Bina sakinleri son anda kurtuldu

Denizli'de psikolojik tedavi gören 43 yaşındaki kadın, kızıyla yaşadığı daireyi yaktıktan sonra 4 katlı apartmanın kapısını dışarıdan kilitledi. Dışarı çıkamayan apartman sakinleri büyük bir panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanların bir kısmını kurtarırdı. Bazı vatandaşlar ise yan binanın çatısına atlayarak kurtuldu. Yangını başlatan kadın, kızımı yaktım derken, kızının aslında evde olmadığı öğrenildi.

Hacıkaplanlar Mahallesi'nde 741 sokaktaki Yaşar Apartmanı'nda saat 13.00 sıralarında yaşandı. 4 katlı apartmanın zemin katında kızı Raziye S. (20) ile yaşayan Sema S.'nin (43) dairesinden duman çıktığını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

KAPI KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN APARTMANDAN ÇIKAMADILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zemin kattaki dairede başlayan yangın nedeniyle binanın içini ve üst katları duman sardı. Apartmanda yaşayanlar binanın kapısına yöneldi, ancak kilitli olduğu için çıkamadı.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, dumana maruz kalan üst katta yaşayanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Son katta yaşayanlar da yan binaların çatısına geçerek kurtuldu. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişiye sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. Şoku üzerlerinden atamayan apartmanda yaşayanlar gözyaşı döktü, onları yakınları teselli etmeye çalıştı.

"KIZIMI YAKTIM"

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Sema S.'nin kızıyla birlikte yaşadığı zemin kattaki evinde yangın çıkardıktan sonra binanın dış kapısını kilitleyip, olay yerinden uzaklaştığı, ağlayarak kızını yaktığını söylediği öne sürüldü. Sema S., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

KIZI EVDE DEĞİLMİŞ

Sema S., gözaltına alınırken, yangın sırasında evde olmayan kızı Raziye S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Apartmanın zemin katındaki dairede yangın nedeniyle büyük hasar oluşurken, alevler üst katlara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı