Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı
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Hasan Kurt, Antalya

Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı

Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı Hobi amaçlı aldığı drone ile marketten alışveriş yapıyor Antalya'da yaşayan bir vatandaş hobi amaçlı çekim yaptığı drone ile marketten alışveriş yaptı.

24.03.2020 00:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:33
Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı

Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı

Hobi amaçlı aldığı drone ile marketten alışveriş yapıyor

ANTALYA - Antalya'da yaşayan bir vatandaş hobi amaçlı çekim yaptığı drone ile marketten alışveriş yaptı. Hem evde kal çağrısına uyan hemde alışverişte yeni çığır açan vatandaş "evde kal" çağrısında alışverişe yeni bir boyut kazandırdı.

Dünya'da ve Türkiye'de Korona virüse karşı alınan tedbirlerle birlikte vatandaşlar da hem kendilerini korumak hem de hayatlarını kolaylaştırmak için yeni fikirler üretiyor. Serik ilçesine bağlı Akçaalan mahallesinde yaşayan Hasan Kurt isminde bir vatandaş kendisini ve ailesini virüsten korumak için dışarı çıkmadan alışverişini drone ile yapıyor.

"Marketten drone ile taşıyayım dedim"

"Evde kal" çağrısına destek olmak ve olumsuz bir durumla karşılaşmamak için böyle bir fikir ortaya koyduğunu belirten Hasan Kurt, "Ben bunu hobi amaçlı kullanıyorum. Dronu daha çok görüntü çekme amaçlı ama malum bugünlerde Korona virüsünden dolayı devletimizin dışarı çıkmayın önerisinden sonra dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım aynı zamanda alışveriş yaparken de markete göndereyim. Marketten de alacağım malzemeleri dronla taşıyayım diye böyle bir fikir oluştu" dedi.

"Drone ile alışveriş zaruriyet haline geldi"

Market sahibi ile şaka yoluyla drone ile alışveriş yapılması konusunda daha önce konuştuklarını belirten Kurt, "Bakkalda yeni konuşulmuş bir şey değil aslında, aramızda çoğu kez şakalaşma yolu ile, "ağabey sen kendin niye geliyorsun. Gönder dronu biz geriye göndeririz" diyordu. Ama bir türlü gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı gerek fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. Artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için mecburi olarak yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Market drone sistemine geçecek

Market sahibi İbrahim Çetin de, "20 yıldır mahallemizde askerden geldi geleli halkımıza hizmet veriyoruz. Elimizden geldiği kadar, topluma duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu arada halkımıza bir öncülük yapabilir miyiz, diye bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşım Hasan ile böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu konuda tebrik mesajları aldık. Halkımızı sokaktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bakalım inşallah 4 ya da 5 tane drone almayı düşünüyoruz. O şekilde hizmet vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı

Kaynak: İHA

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Evden çıkamadı,alışveriş için evden markete drone yolladı

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