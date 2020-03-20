Evden çalışırken şirket verileriniz çalınmasın Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile artış gösteren mobil çalışmalarda siber risklerin oluşabileceğinin altını çizerek, kurumlar ve şirket çalışanlarının aman dikkat.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' (salgın) hastalık olarak tanımlanan yeni tip korona virüs COVID-19 sonucunda Türkiye'de okullar tatil olurken pek çok şirket de çalışanlarını evden çalışmaya yönlendiriyor. Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, uzaktan çalışmanın çeşitli siber güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade ederek, kullanıcıların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.

Güncellemelerinizi gerçekleştirin, kurum içi güvenlik politikası oluşturun

Kurum çalışanlarının evden çalışırken, şirket verilerine bilgisayar ve telefonlarından uzaktan erişim sağlamasının şirketler için büyük bir risk taşıdığını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, şirket verilerini güvenle korumak için pek çok tedbirin alınabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: "Yazılımlarınızı güncelleştirmeye dikkat edin. Hacker'lar siber saldırı gerçekleştirmek için sistem açıklarını kollarlar. Bu nedenle ilk kural, yazılımları güncel tutmaktır. Güncelleştirilmiş yazılımların yanı sıra kurum içinde de güvenlik ve gizlilik politikanızı oluşturmalısınız. Şirket dosyalarında erişim kuralları belirlemeli ve herkesin her dosyaya ulaşmasını engellemelisiniz. Evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ile beraber işverenlere güvenlik tedbirlerini arttırmaları yönünde birçok görev düşmektedir;özellikle VPN ile uzaktan güvenli bağlantı sağlanması, iş bilgisayarlarından kişisel verilerinin paylaşımını engelleyecek sistemlerin oluşturulması, bilgisayarların düzenli şifre yenilemelerine yönelik çalışmalarının arttırılması gibi… Aynı zamanda şirket verilerine uzaktan erişimde mutlaka çift faktörlü kimlik doğrulama kullanmalısınız.''

Kaynak: Bültenler