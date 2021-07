#EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ KONFORU ŞEHRİN HER NOKTASINA TAŞIMAYA DEVAM EDİYORALTINORDU BELEDİYESİ KONFORU ŞEHRİN HER NOKTASINA TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR Altınordu Belediyesi kesintisiz sürdürdüğü hizmet seferberliğinde insanı merkezine alan bakış açısı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla vatandaşların var olan geçmişten gelen sorunlarını çözerek yüzlerini güldürmeye, yılların hizmet beklentilerini karşılamaya, konforu ve standardı şehrin her noktasına taşımaya devam ediyor. Planlı çalışmalarıyla şehir merkezini alt ve üstyapısıyla mahalle mahalle sokak cadde cadde yenileyen Altınordu Belediyesi, binlerce ailenin on binlerce vatandaşın yaşadığı yeni toplu yaşam merkezlerinin sorunlarına da kayıtsız kalmayarak çözüm üretiyor. Uzun yıllardır ham yollarla ulaşım sağlanan toplu yapılaşma ve yaşam alanları yapılan çalışmalarla toz toprak ve çamur çilesinden kurtuldu. Öte yandan Altınordu Belediyesinin mahallelerde hizmet seferberliği de kesintisiz devam ediyor. TOPLU YAPILAŞMA İLE HER BİRİ MÜSTAKİL BİR MAHALLE BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞAN TOPLU YERLEŞİM BÖLGELERİNİN ASFALT SEVİNCİ Artan nüfus yoğunluğu ve kent merkezinde yerleşim alanlarının daralmasıyla genişleyen şehrin sınırlarında oluşan ve kimi yerlerde müstakil bir mahalle büyüklüğüne ulaşan toplu yapılaşma, toplu yaşam merkezlerinde yaşayan binlerce aile uzun yıllardır bekledikleri hizmetlere kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yeni yapılaşmanın ağırlıkta olduğu Karşıyaka ve Şahincili mahallelerinde oluşan yeni kentsel alanlardaki uydu kent sakinleri ulaşımda asfalt konforuna kavuştular. Sitelere ulaşımı sağlayan ve toplu konutları birbirine bağlayan sokakların yolları Başkan Aşkın Tören'in talimatıyla Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz ve hızlı bir çalışmayla asfalt ile buluşturularak vatandaşların rahat bir nefes alması sağlandı. Altınordu Belediyesi yakın zamanda Cumhuriyet Mahallesinde de çalışmalarına başlıyor. Hazırlıklarını tamamlayan ve Şahincili, Güzelyalı, Karşıyaka, Taşbaşı ve Yeni Mahalle başta olmak üzere şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak alt ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. BAŞKAN TÖREN, "AMACIMIZ YAŞANABİLİR BİR ALTINORDU'YU İNŞA ETMEK" Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "biz şehre hizmet insana hürmet dedik. Dolayısıyla binlerce ailenin yaşadığı bu bölgelerde yollardan kaynaklanan bir sıkıntı yaşanıyordu. Tozdan pencere dahi açamayan vatandaşlarımızın bu çilesine kayıtsız kalamazdık. Yaptığımız planlama ve iş programı dahilinde şehrimizin yıllardır süren sorunlarını çözmeye vatandaşlarımızın hakkı olan hizmetleri ayağına götürmeye devam ediyoruz. Amacımız sağlıklı alt ve üstyapısıyla, şehir kimliğiyle estetiğiyle modern yaşam alanlarıyla yaşanabilir bir Altınordu'yu inşa etmek" dedi. BÖLGE SAKİNLERİ, "BAŞKANIMIZ AŞKIN TÖREN'DEN ALLAH RAZI OLSUN" Bölgede bulunan toplu yaşam alanında yaşayan vatandaşlar, şehir merkezine uzak bir bölgede olduklarını, Toplu yapılaşma ile güzel bir yaşam alanı oluştuğunu ancak uzun yıllardır toz ve çamur sebebiyle büyük güçlükler yaşadıklarını ifade ederek, "şimdi şehirde yaşadığımızın farkına vardık. Yıllardır bu bölgede toz ve çamurdan çok çektik. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören sorunumuza kayıtsız kalmadı. Bizi uzun yıllar süren çileden kurtardı. Yaptığı hizmetlerden çok memnunuz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun" sözleriyle Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre