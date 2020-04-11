Evde kalmadılar, yağmura ve doluya yakalandılar.
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Şemsi Tebrizi, Elazığ, Güncel

Evde kalmadılar, yağmura ve doluya yakalandılar.

11.04.2020 02:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:45
Evde kalmadılar, yağmura ve doluya yakalandılar.

Evde kalmadılar, yağmura ve doluya yakalandılar...Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşetle korunmaya çalıştı

Elazığ'da kuvvetli yağmur dolu etkili oldu, hazırlıklı olanlar şemsiyesiyle korunmaya çalıştı, hazırlıksız olanlar ise kafalarına poşet takması dikkat çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kafalarına geçirdikleri poşetle çözüm buldu.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli yağış ve dolu Elazığ'da etkili oldu. Kentte kuvvetli bir şekilde yağan yağmur nedeniyle sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulurken, hazırlıksız olan bazı vatandaşlar kafalarına poşet geçirerek ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.Öte yandan kısa süreli dolu yağışı da etkili oldu.

Şemsiye alarak tedbirli dışarı çıktığını ancak bir çok vatandaşın yağışa hazırlıksız yakalandığını gözlemlediğini dile getiren vatandaşlardan Gökhan Deprem, " Her sene olduğu gibi bu sene de nisan yağmurları başladı. Ben şemsiye ile dışarı çıktım, tedbirimi aldım ancak bir çok vatandaş poşetle kendini korumaya çalışıyor. Bu yağmurun yağması çiftçilerimiz için güzel bir şey. Dolu da yağdı. İnşallah bu virüs de yağmurla birlikte akar gider " dedi.

Yağmura yakalananlardan Burcu Atalanoğlu ise "Bir aydır evden çıkmıyorum, ilk defa dışarı çıktım. Hava güzel ve güneşliydi diye dışarı çıkayım dedim, ne yazık ki yağmura yakalandım. Yağmur rahmettir, inşallah bu yağmurla birlikte şu hastalıklar gider diye dua ediyoruz" diye konuştu.

Öteyandan Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü bugün Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da kuvvetli yağmur ve dolunun zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Evde kalmadılar, yağmura ve doluya yakalandılar.

Kaynak: İHA

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