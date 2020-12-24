Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
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Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor

24.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:17

Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor Karabük Gençlik Merkezi, pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler için 'Evde Kal, Kitapsız Kalma' projesi başlattı.

Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor

KARABÜK - Karabük Gençlik Merkezi, pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamalar nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler için 'Evde Kal, Kitapsız Kalma' projesi başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan kitap ve gönüllülük seferberliği kapsamında yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan gençler için Karabük'te 'Evde Kal, Kitapsız Kalma' projesi başlatıldı. Merkez, Safranbolu ve Eskipazar ilçesinde hayata geçirilen projesi kapsamında gençlik merkezleri tarafından oluşturulan 25 kişilik ekip, kitap talebinde bulunan gençlerin evlerine giderek dağıtım yapmaya başladı. Haftada iki gün boyunca talep edilen kitaplar hazırlanıp dezenfekte edildikten sonra okuyucularına ulaştırılıyor. Geçen hafta başlatılan proje için 105 genç başvuru yaparken, kitap talebi yapan ilk 100 okur severe de mavi ladin fidanı hediye dağıtılıyor.

Kitap almak isteyen gençler, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabında yer alan bağlantıyı tıkladıklarında karşılarına çıkan formu doldurduktan sonra kitap rezervasyonu yaptırabiliyor.

Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor
Evde kalan gençler kitapsız kalmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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