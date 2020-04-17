Evde kalan çocuklar ve ailelerine uzmandan öneriler
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Aksu, Güncel

Evde kalan çocuklar ve ailelerine uzmandan öneriler

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında milyonlarca çocuk bir aydır evlerinden çıkmıyor.

17.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:39
Evde kalan çocuklar ve ailelerine uzmandan öneriler

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında milyonlarca çocuk bir aydır evlerinden çıkmıyor. Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu evde kalan çocuklara ve ailelerine tavsiyelerde bulunarak bu süreçte ilk yapılması gerekenin çocukları doğru bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler 16 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçti. Okula giden çocuklar zamanlarının bir bölümünü uzaktan eğitimle geçirseler de süre uzayınca evde olmaktan dolayı sıkılmaya başladı. Havaların da ısınmasıyla dışarıya çıkmak isteyen çocuklara ailelerinin nasıl davranması gerektiği ile ilgili Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu bilgi verdi.

"Bilgilendirin"

Salgın nedeniyle çocuklar üzerinde oluşan kaygı ve stresin üstesinden gelebilmek için ilk yapılması gerekenin bilgilendirme olduğunu belirten Aksu, "Bilgilendirmede ilk olarak çocuğun soru sorabileceği rahat bir ortam sağlanmalıdır. Sorular dürüstçe ve çocuğun yaşına uygun bir şekilde cevaplanmalıdır. Korona virüsün yol açtığı hastalığın adının Covid-19 olduğu, doktorların bununla ilgili bilgileri edinmeye devam ettiği, birçok kişinin hastalandığı ama çoğunun durumunun iyi olduğu, her hasta olanın bu virüsü taşımadığı ve belirtilerin başka hastalıklarla da ilişkili olabileceği, çocukların nadiren hasta oldukları ve hasta olurlarsa da çok hafif geçirdikleri, ancak yine de hijyene dikkat edilmesinin önemli olduğu belirtilmelidir. Çocuklar daha çok kendileri ve sevdikleri ile ilgilidir. Bu yüzden sevdiklerinin durumu ile ilgili de bilgi verilmelidir" dedi.

"Hayatın tekrar normale döneceğini anlatın"

Hastalık riskinin ortadan kalktıktan sonra hayatın tekrar normale döneceğinin çocuklara söylenmesi gerektiğini kaydeden Aksu, "Salgın hastalıkta bulaşıcılığı azaltmak ve hastalığa yakalanma riskini düşürmek için belirli bir süre diğer insanlardan uzak kalınacağı çocuklara açıklanmalı. Bu dönemde ev dışında çalışmak zorunda kalan anne ve babalar işten geldiklerinde hijyen kuralları nedeniyle çocuklarına sarılmamaları ve öpmemelerini gerekçeleriyle anlatmalıdır. Çocuklar televizyon veya sosyal medyadaki abartılı veya korkutucu haber ve yorumlara maruz kalmaktan korunmalıdır. Çocuklara sosyal medyada duydukları her şeyin doğru olmadığı söylenmelidir. Okulların kapatılması korkutucu bir olay gibi sunulmamalıdır. Evde olmanın diğer insanlara faydalı olacağını çocuk bilmelidir. Günlük rutinler yani yaşamın doğal akışı mümkün olduğunca korunmalıdır. Çocukların sınıf arkadaşlarıyla, mümkünse öğretmenleriyle iletişim kurmaları, dijital olanaklar kullanılarak görüntülü konuşmalar yapmaları sağlanmalı ve desteklenmelidir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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