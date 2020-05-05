Evde kalan çocuklar için sokakta müzikal tiyatro sahneliyorlar

Elazığ'da bir grup tiyatrocu, hazırladıkları "Koronatina" müzikal tiyatro oyununu mahalle mahalle gezerek evlerinde kalan çocuklar ve aileleri için sahneliyor.

Elazığ'da bir grup tiyatrocu, hazırladıkları "Koronatina" müzikal tiyatro oyununu mahalle mahalle gezerek evlerinde kalan çocuklar ve aileleri için sahneliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyulması gereken 14 temizlik kuralını anlatmak için bir araya gelen Almila Tiyatro Atölyesi bünyesindeki gönüllü gençler, "Tiyatroyu evinize getirdik" sloganıyla müzikal tiyatro oyunu hazırladı.

Tiyatrocu gençler, dışarı çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş ve altı ile ailelerine destek olmak için hazırladıkları oyunla hem temizliğe karşı farkındalık yaratıyor hem de onlara keyifli dakikalar yaşatıyor.

Aralarındaki sosyal mesafeye de dikkat eden oyuncular, tiyatro gösterisinin yanı sıra vatandaşlara mini konser de veriyor.

Evinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek için şarkılar söyleyen gençlere, aileler de evlerinin balkon ve pencerelerinden tuttukları tempoyla eşlik ediyor.

"Temizliğin 14 kuralını sanat ile halkımızla buluşturuyoruz"

Almila Tiyatro Atölyesi sorumlusu Mahmut Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarıyla koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek için tiyatro oyunu hazırladıklarını söyledi.

Kovid-19'a karşı uygulanan temizliğin 14 kuralını, hazırladıkları oyunla anlatarak farkındalık yaratmaya çalıştıklarını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tiyatroyu evinize getirdik' sloganı ile 'Koronatina' tiyatro ve müzikal oyununu sergilemek istedik. Mahallelerde sokaklarda binaların önünde müzikal tiyatro gösterisi yapıyoruz. Temizliğin 14 kuralını sanat ile halkımızla buluşturuyoruz. Seyircilerimiz cam ve balkonlardaki aileler oluyor. Yirmi dakikalık güzel bir oyun oynuyoruz."

"Sanatla anlatmak daha kalıcı bir etki yaratıyor"

Koronavirüse karşı mücadeleye, sanatlarıyla destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Oyunda virüsün nasıl bulaştığını şarkı ile anlattık. Televizyon programlarında bunun bilgisini veriyorlar ama sanat ile anlatmak daha kalıcı bir etki yarattıyor. Nasıl bulaştığını ve ne şekilde yeneceğimizi eğlendirerek anlatmaya çalıştık. Çok güzel tepkiler aldık, balkonlardan alkışlandık. Yaptığımız bu gösteri bizim içinde değişik bir tecrübe oldu. Çünkü yıllardır sahnelerden seyirci ile buluşuyorduk. Çocuklara virüsün tehlikesini eğlendirerek öğretiyoruz."

"Çocukların çığlıkları bizi mutlu ediyor"

Tiyatrocu Ali Eren Coşkun, sanatla anlamlı bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Koronavirüse dikkati çekmek için sanatlarını ortaya koyduklarını işaret eden Coşkun, "Bunu gönüllü yapıyoruz. Balkonlarda küçük çocukları görüyoruz. Çocukların balkonlardaki mutluluk çığlıkları bizi mutlu ediyor. Yaptığımı bu işin faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız ile sokak sokak mahalle mahalle gezip insanları bilinçlendiriyoruz. Aynı zamanda evde sıkılan küçük kardeşlerimizi sıkıntısını gidermek amacı ile güzel oluyor." dedi.

Tiyatro gösterisinin ardından gitar eşliğinde mahalle sakinlerinin istediği şarkıları söylediğini anlatan Coşkun, "Hareketli şarkılarla evden kalan çocukların yanı sıra büyükler de eğlenerek stres atıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oyunla vatandaşımızı hem bilinçlendiriyor hem de eğlendiriyoruz." diye konuştu.

"Eğlenerek öğrendik"

Balkondan tiyatro gösterisini izleyen 11 yaşındaki Zeynep Erol, sürekli evde olduğu için izlediği oyundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Erol, "Koronavirüsten dolayı dışarı da çıkamıyoruz. Bu faaliyet çok güzel oldu. Bize temizliğin 14 kuralını anlattılar. Bize ne yapmamız gerektiğini söylediler. Eğlenerek öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Oyunla bizi mutlu ettiler"

Kaan Enis Genel ise "Evde canımız sıkılıyordu, sürpriz yaptılar. Oynadıkları oyunla bizi mutlu ettiler. Koronavirüs ile ilgili gösteriler yaptılar şarkılar söylediler. Bizi mutlu edip gittiler. Nasıl temizlik yapmamız gerektiğini öğrendik. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Balkondan gösteriyi izleyen bir çocuk annesi Şengül Genel de "Evde kal" çağrılarına uyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız sürekli evde kaldığı için sıkılıyor. Bugün evimizin önüne gelip çok güzel etkinlik yaptılar. Çok beğendik. Tiyatro ekibinin, koronavirüsün ne olduğunu çocuklara anlatmasından ve onların eğlenmesinden dolayı mutlu olduk. Çocuklarımızı eğlendirerek temizlik kuralını anlatmaları çok güzel oldu."

Kaynak: AA