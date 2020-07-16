Evde Kal Yetenek Yarışması Ödül Töreni düzenlendi
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Evde Kal Yetenek Yarışması Ödül Töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Koronavirüs (COVID-19) döneminde çocukların ve gençlerin evde geçirdiği boş zamanın nitelikli kılınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Evde Kal Yetenek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma...

Evde Kal Yetenek Yarışması Ödül Töreni düzenlendi
16.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:26

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip Koronavirüs (COVID-19) döneminde çocukların ve gençlerin evde geçirdiği boş zamanın nitelikli kılınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Evde Kal Yetenek Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla ödülleri verildi.

Kısa süre zarfında küresel bir salgın haline gelerek dünyanın ana gündemine oturan Koronavirüs, gündelik yaşamda bir dizi alışkanlıkların değişmesine neden oldu. Salgından korunmak adına halk sağlığı uzmanlarının uyarılarını dikkate alarak evde izole olan insanların moral ve motivasyonunu yüksek tutmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerine devam edebilmesi için Büyükşehir Belediyesi, Evde Kal Yetenek Yarışması'nı organize etti ve derece alan yarışmacılar için Meclis Toplantı Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirdi. Törende, Tuğba Dursun, birincilik kürsüsüne yerleşerek 7 bin 500 lira para ödülü almaya hak kazanırken 2'nci sıraya yerleşen İbrahim Biçeroğlu 5 bin lira, 3'üncü olan Yusuf Yegül ise 4 bin lira ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk 10'a giren 7 kişiye ise mansiyon ödülü olarak bin lira verildi. Ödüllerine kavuşan ilk 3 isim canlı performanslarıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Evde kal çağrısıyla gelişen bu süreçte her yaş grubunun eğitici etkinliklerde bulunmasına yönelik yapılan bu yarışmada 391 eser ile katılım sağlandı. Şarkı söyleyenler, şiir okuyanlar, fiziksel yetenekle katılanlar, resim yapanlar ve daha birçok alanda yarışmaya başvuranlar halk oylamasına sunuldu ve dereceye girenler jüri üyelerince belirlendi.

Yarışmanın jüri kadrosunda ise Başkan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Dr. Abdullah Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mete Deniz, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Hülya Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Tanıtım Şube Müdürü Hüseyin Akay ve son olarak Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Ahmet Alpaslan yer aldı.

"Belediyeye ait bütün atölyeler dijitalleşti"

Ödül Töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "'EvdeKal' çağrısının içini doldurmak amacıyla interaktif bir şekilde halkımızla bu süreci yürütme konusu konuşuldu. Bunları herkesin göreceği şekilde bir yarışma düzenleyelim fikri çıktı. Arkadaşlarımız ciddi emek ve zaman harcayarak hazırladılar. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Pandemi hepimizin hayatını, bireysel, aile, şehir olarak hayatımızın en önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek. Bu sürecin doğru yönetilmesi lazım. Güçlü liderlik, Sağlık ve sosyal altyapımız, merkez ile yerel arası koordinasyon, büyük dayanışma ruhuyla en az zararla çıkmaya çalışıyoruz. Medikal sektörün en güçlü olduğu zamanda böyle bir şey ile karşılaşınca anlamaya çalışıyoruz. Dünya ise güçlü devletler başta olmak üzere çaresiz. Bizim bu güçlü yapımızla birlikte pandemi süreci başlar başlamaz bilim kurulu ile tavsiye kararlarını takip ettik. Belediyeler çok önemli görev üstlendi. Merkezden gelen genelgelerin uygulanmasında valilik ile birlikte ciddi koordinasyon sağladık. Dezenfekteden, sosyal yardıma, maske üretimi ve ateş ölçüme kadar Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştık çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlara evde kal dediğimizde nasıl evde kalması gerektiğini sağlamak gerekiyor. Evde psiko-sosyal destek ihtiyacı hissedilebiliyor, aile içinde farklı çatışmalar oluyor. Biz de bilgi işlem daire başkanlığı bünyesinde bir YouTube kanalı hazırlandı. Bütün daire başkanlıklarının yoğun desteğiyle çalıştık. Sabah sporla başlayan, mutfak sanatları hocamızın ders verdiği, atölyelerin, kitap okumaların olduğu bir yayın hazırlandı. Belediyeye ait bütün atölyeler dijitalleşti. Günün sonunda ise masal okuyarak çocuklarımızı uyuttuk. Ayrıca her evdeki farklı hayatların ürünlerini ve tecrübelerini böyle bir yarışma ile ödüllendirmek istedik. Yüksek katılımla yapılan yarışma ile heyecan ve yeteneklerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Öte yandan yarışmada derece alarak ilk 10'a giren ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan Birsen Maliçok 4'üncü olurken Maliçok'u, Enes Kör, Azra Kılıç, Talat Koçak, Zühre Arslan, Halil İbrahim Aydoğan ve Zeynep Azra izledi.

Ödül töreni sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yarışmacılarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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