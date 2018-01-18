Evde Eğitim Gören Lösemi Hastası Emirhan Karnesini Aldı

Sivas'ta evde eğitim gören lösemi hastası 5. sınıf öğrencisi Emirhan Yıldız, karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un elinden aldı.

TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Emirhan Yıldız, lösemi hastası olduğu için iki yıldır evinde eğitim görüyordu. Levent ve Ayşe Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Yıldız, 1. Yarı karnesini bugün İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un elinden aldı. Emirhan'a ayrıca çok istediği oyuncak helikopter de hediye edildi. Karnesinin yanında Takdir belgesi de alan Emirhan, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Sivas'ta 2 bin 419 özel eğitim öğrencisi bulunduğunu belirterek, "Bugün özel bir karne veriyoruz. Emirhan Yıldız öğrencimiz TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu 5. sınıf öğrencisidir. İki yıldır evde hizmet eğitimi almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı her zaman her yerde öğrencimize ulaşarak eğitimini tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 tane öğrencimiz özel eğitim almaktadır. Bunların bazıları evde alıyorlar, bazıları hastanede alıyorlar, bazıları okulların da destek sınıflarında alıyor. Bazıları da özel eğitim sınıflarında alıyorlar. Burada da evde eğitim alan Emirhan Yıldız'ı ziyaret ettik. İki yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile geliyorlar. Burada Emirhan'ın alması gereken dersleri veridi. Bazı derslerden de telafi edeceğiz" şeklinde konuştu. - SİVAS