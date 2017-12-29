Evde Eğitim Gören Gül Sema'ya Duygulandıran Ziyaret

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Şehit İbrahim Solak İlkokulu öğrencisi olup Evde Eğitim hizmetinden yararlanan Gül Sema Günaydın isimli küçük çocuğu evinde ziyaret etti.



Ziyaretine İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz' İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İbrahim Ağıllı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Alçık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yıldırım Karabay, daire amirleri ile Gül Sema' nın öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları eşlik etti. Evde Eğitim öğrencisi olan Gül Sema' nın durumuyla ilgili okul müdüründen bilgi alan Kaymakam Ersöz, Gül Sema' ya çeşitli hediyeler verdi ve fırsat buldukça kendisini ziyaret edeceğini ifade etti. Aile ile tedavi süreci hakkında görüşen Kaymakam Ersöz, kaymakamlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Yapılan görüşmenin ardından Kaymakam Ersöz, Gül Sema' yı ve diğer çocukları yanına alarak, Gül Sema için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen odayı gezdi. Küçük Gül Sema'nın gözlerindeki sevinç ve heyecan görülmeye değerdi. Bu anlamlı ziyaretin ardından Kaymakam Ersöz ve beraberindekiler iyi dilek ve temennilerde bulunarak ayrıldı.



Minik Gül Sema'nın anne ve babası İlçe Kaymakamı Sayın Murtaza Ersöz ve Belediye Başkanına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP