Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!
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Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!

Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

ABD'li oyuncu Kate Hudson, katıldığı bir TV programında ilginç itiraflarda bulundu. Uzun süredir Danny Fukijawa ile aşk yaşayan Hudson, "Çıplak olmayı seviyorum. Bazı akşamlar evde üstsüz dolaşıyorum" çıkışıyla şaşırttı. İşte detaylar...

42 yaşındaki Kate Hudson, ABD'de katıldığı bir TV programında samimi açıklamalarda bulundu. ABD'li oyuncu, "İnsanlar beni eleştirebilir ama çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir" diyerek şaşkınlık yarattı.

Sözlerini sürdüren Hudson, Bazı akşamlar evde üstsüz dolaşıyorum. Henüz komşularımla bir sorun yaşamadım. Sevgilim Danny Fukijawa'da bana çok karışmıyor" dedi.

Altın Küre sahibi ABD'li oyuncu Kate Hudson, Desert Blue filmi ile üne kavuşmuştu.

Kate Hudson'un Instagram'da 14 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

KATE HUDSON KİMDİR?

Kate Garry Hudson, 19 Nisan 1979 tarihinde ABD, Los Angeles'de doğmuştur. Yahudi soylu bir aileden gelen oyuncu Goldie Hawn ile müzisyen Bill Hudson'ın kızıdır. 18 aylıkken anne babası boşanmıştır. Oliver Hudson adında abisi vardır. 1983 yılından beri annesiyle birlikte yaşayan oyuncu Kurt Russell tarafından büyütülmüştür. Baba olarak Kurt Russell'i benimsemiştir. Ayrıca biyolojik babasının oyuncu Cindy Williams ile evliliğinden olan Emily ve Zachary Hudson adlı iki kardeşi ve Wyatt adında annesinin Kurt Russell ile ilişkisinden olan bir erkek kardeşi vardır.

1997 yılında, Santa Monica'da Crossroads adlı gösteri sanatları okulundan mezun oldu.

Kate Hudson, 2000 yılında "Almost Famous" adlı filmdeki Penny Lane karakteri ile iyi bir çıkış yaptı. Ayrıca bu rol ile En İyi Yardımcı Kadın dalında Oscar adayı oldu ve Altın Küre Ödüllerinden de En İyi Yardımcı Kadın dalında ödül aldı.

Daha sonra da 2002 yılında The Four Feathers ve 2003 yılında How to Loose a Guy in 10 Days adlı filmlerde rol aldı. Sonrasında oynadığı bütün filmlerde de ses getirmeyi başardı.

Evlilikleri :

1.evliliği: Kate Hudson, 31 Aralık 2000 tarihinde müzisyen Chris Robinson ile evlendi, 14 Ağustos 2006 tarihinde ayrıldılar, 22 Ekim 2007 tarihinde ancak boşanma davası sonuçlandı ve resmen boşandılar. Ryder Robinson (d. 7 Ocak 2004) adında bir oğlu var.

2.evliliği: 2010 yılında da Matthew Bellamy ile beraber yaşamaya başladı. Bingham Hawn Bellamy (d.2011) adında bir çocuğu var. Matthew Bellamy ile de 2014 yılının Aralık ayında ayrıldı.

Filmleri :

1998 - Desert Blue

1998 - Ricochet River

1999 - 200 Cigarettes

2000 - Dr. T & the Women

2000 - Gossip

2000 - About Adam

2000 - Almost Famous

2002 - The Four Feathers

2003 - How to Lose a Guy in 10 Days

2003 - Le Divorce

2003 - Alex and Emma

2004 - Raising Helen

2005 - The Skeleton Key

2006 - You, Me and Dupree

2008 - Fool's Gold

2008 - My Best Friend's Girl

2009 - Gelinlerin Savaşı

2009 - Nine

Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!
Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!
Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!
Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!
Evde çıplak dolaştığını itiraf etti!

Kaynak: Snob Magazin

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