İstanbul'da skandal! Evine temizlik için çağırdığı kadına üstünü değiştirirken tecavüz etti

İstanbul Sultangazi'de 1 Kasım'da yaşanan skandal olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Ö.E. isimli şahıs hakkında, evine temizlik için çağırdığı Özbek uyruklu kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ö.E., olay sonrası verdiği ifadede, kendisine iftira atıldığını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ö.E. (32) mağdur B.K'ye (32) sosyal medya uygulaması olan IMO üzerinden ev temizliği yaptırmak amacıyla kendisini Emir diye tanıtarak ulaştı. Temizlik için anlaştığı kadına, WhatsApp üzerinden konum atan şüpheli, olay tarihi olan 1 Kasım 2021'de telefonla arayarak yol tarif etti.

ÜZERİNİ GİYİNMEK İÇİN MÜSAADE İSTEDİ

Mağdur tarif edilen yere gitti ve burada şüpheli Ö.E. mağduru karşılayarak bodrum kattaki bir ikamete indirdi. Temizlik malzemelerini ve daireyi gösterdiği kadının üzerini giyinmek için müsaade istemesinden sonra da şüpheli Ö.E. odayı kapatıp cebinden çıkardığı bıçağı B.K'nin göğsüne dayadı. B.K'den sesini çıkarmamasını isteyen şüpheli kadından, geriye kalan kıyafetlerini de çıkarmasını istedi.

OLAYIN ARDINDAN MARKETE SIĞINDI

İddianamede, mağdurun regl olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Ö.E'nin oral seks yapmaya zorladığı, daha sonra giyinmesine müsaade ettiği kadının montunun cebindeki telefonu alarak evden çıktığı anlatıldı. Mağdur B.K'nin de evden çıkarak bir markete sığındığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin yakalandığı sırada üzerinden olayda kullanılan bıçak ile mağdurun cep telefonunun çıktığı belirtildi.

"PARA VERMEMEK İÇİN İFTİRA ATTI"

Olay sonrası yakalanan şüpheli Ö. E. ifadesinde, mağdurun eşiyle inşaat işinde çalışırken karşılaştığını, mağdurun içinde para bulunan cüzdanını aldığını, mağdur B.K'nin karakola gitmemesini söyleyip cüzdanını vereceğini söylemesi üzerine karakola gitmediğini, olay günü de mağdur ile Sultangazi'de görüştüklerini ve mağdurun telefonunu kendisini verdiğini belirterek parasını vermemek için kendisine iftira attığını öne sürdü. Üzerinde çıkan çakı bıçağını ise inşaatta sebze meyve yerken kullandığını iddia eden şüpheli, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Kasım'da tutuklandı.

"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçuna ilişkin soruşturma halen devam ederken, "Konutta silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ö.E. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri