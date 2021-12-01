Ev hanımı, çocuğunun doğa sevgisini masallaştırdı

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesince ev hanımı olan Canan Ova, çocuğunun doğaya ve kendisinin karahindiba bitkisine duyduğu sevgiyi kitaplaştırdı. İlk masal kitabını çıkartan Ova, öğrencilerle bir araya gelip onlara kendi oluşturduğu masalı anlattı.

Karasu'da yaşayan ev hanımı Canan Ova'nın ilk masal kitabı olan Karahindiba çıktı. Çocuğunun doğaya ve kendisinin karahindiba bitkisine duyduğu sevgiyi kitaplaştıran Canan Ova, ilk masal kitabını Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileriyle buluşturdu. Minik öğrencilere, kendi oluşturduğu masalı anlatan Ova, programın sonunda kitabını öğrencilerin kendi isimlerine özel imzalayarak onlara takdim etti. Karahindibanın çocukluğundan beri sevdiği bir bitki olduğuna değinen Canan Ova, "Mutlaka her sene karahindiba peşine düşerim. Toplar ve onunla ilgili hayaller kurarım. Kendi çocuğumun da doğayı sevdiğini fark ettim. O da benim gibi bu bitkiye hayran. Sonra, 'Her ikisini nasıl birleştirebilirim' diye düşündüm ve ortaya bu kitap çıktı" dedi.

Kitabın öyküsünün uzun bir süreci kapsadığını da ifade eden Yazar Ova, "Yazım üzerinde çok fazla durmadım. Bütünleştirmem bir ay gibi bir süreyi kapsadı. Çizimlerle desteklenince ortaya çok güzel bir hikaye çıktığını düşünüyorum" diye konuştu. Masalı dışında hikayeler de yazdığına vurgu yapan Ova, "Tabii üzerinden geçilip bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Şu an Karahindiba kitabım, benim için çok özel. Onun tadını çıkarmak istiyorum. Sonrasında ikinci kitabım da olabilir. Neden olmasın?" şeklinde konuştu. - SAKARYA