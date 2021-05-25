Eurovision'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Damiano David'in testi negatif çıktı
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Eurovision'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Damiano David'in testi negatif çıktı

Eurovision'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Damiano David'in testi negatif çıktı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İtalyan rock grubu Måneskin'in solistin Damiano David'in kutlamalarda uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülmüştü. Hakkındaki iddiayı yalanlayarak dün teste giren solistinin sonucu negatif çıktı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda oylama sonuçları beklenirken ekranlara yansıyan bir görüntü her şeyi önüne geçerek gündem olmuştu. Görüntülerde yarışmayı kazanan İtalyan rock grubu Måneskin grubunun solistinin sevinç gösterisi yaparken başını önündeki sehpaya eğilerek bir şeyler yapınca uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülmüştü.

DÜN TEST YAPTIRDI

İddianın kısa sürede gündem olmasının ardından açıklama yapan solist Damiano David, "Uyuşturucu kullanmıyorum, lütfen böyle bir şey söylemeyin. Hatta bunun için teste gireceğim" demişti. Dediğini yapan solist dün apar topar test yaptırdı.

Eurovision'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Damiano David'in testi negatif çıktı

TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Eurovision yayıncı kuruluşu EBU tarafından yapılan açıklamada, solist Damiano David'in gönüllü olarak yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. EBU, kamera görüntülerinin incelenmesi dahil kendilerinin yaptığı kontrollerin sonucunun da bu yönde olduğunu belirtti ve "Meseleyi kapanmış addediyoruz" dedi.

Eurovision'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Damiano David'in testi negatif çıktı
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Eurovision birincisi grubun solisti Damiano David, İtalya'da uyuşturucu testi yaptıracak
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Eurovision birincisi grubun solisti Damiano David, İtalya'da uyuşturucu testi yaptıracak
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Eurovision'da uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen Damiano David'in testi negatif çıktı - Haberler Magazin
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