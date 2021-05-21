Eurovision 2021 şampiyonu kim, belli oldu mu? Eurovision final ne zaman? Eurovision 2021 şarkıları nelerdir?

2021 Eurovision Şarkı Yarışması, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Vatandaşlar Eurovision 2021 ne zaman yapılacak merak ediyor. Peki, Eurovision 2021 finalleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Eurovision 2021 şarkıcıları ve şarkıları açıklandı mı? Eurovision 2021 ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eurovision 2021 şampiyonu kim oldu belli oldu mu? Eurovision 2021 Türkiye'den katılım olacak mı? Eurovision 2021 yarışması nerede yapılacak? Eurovision 2021 ne zaman, saat kaçta olacak? Eurovision 2021 şarkıları açıklandı mı? Eurovision 2021 sanatçıları kimler? Eurovision 2021 hangi ülkeden hangi isimler katılıyor? Detaylar haberimizde.

2021 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİLER

2021 Eurovision Şarkı Yarışması, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. 2020 yarışması'nın Avrupa Yayın Birliği tarafından iptal edilmesinden sonra 2020 yarışması'na ev sahipliği yapması plananan Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Ahoy Rotterdam'in ev sahipliği yapacağı açıklanmıştır. Hollanda son ev sahipliğini 1980 yarışması'na ev sahipliği yapmıştı.

Yarışma Avrupa Yayın Birliği ve AVROTROS, Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ve Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ile birlikte organizasyonluğunda Yarı finalleri 18 ve 20 Mayıs Final ise 22 Mayıs 2021 tarihinde Rotterdam Ahoy'da yapılacak. EBU, 2020 ve 2021 yarışmaları arasındaki devirleri tartıştı ve birçok katılımcı ülke, onları 2020'de temsil edecek olan aynı katılımcıları seçmeyi tercih etti.

Yarışmaya 39 ülke katılacak. Önceki yarışmada geri döneceğini açıklayan Bulgaristan ve Ukrayna en son katılımları 2018 yılından sonra geri dönme karar almıştır. Ermenistan, Karadağ ve Macaristan yarışmadan çekilme kararı almıştır, ve Belarus, yarışma kurallarını ihlal eden bir giriş gönderdikten sonra diskalifiye edildi.

EUROVİSİON 2021 FİNALLERİ NE ZAMAN?

Eurovision 2021 final tarihleri açıklandı.

1. yarı final tarihi : 18 Mayıs 2021

18 Mayıs 2021 2. yarı final tarihi : 20 Mayıs 2021

20 Mayıs 2021 Final tarihi : 22 Mayıs 2021

Buna göre 22 Mayıs Cumartesi yani yarın final yapılacak.

EUROVİSİON 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Şampiyon henüz belli olmadı. Yarın yapılacak finalden sonra oylamaya göre şampiyon belirlenecektir.

2021 EUROVİSİON EV SAHİBİ KİM?

Yarışma ev sahipliği :: Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Hollanda

2021 EUROVİSİON SUNUCULARI KİMLER?

Edsilia Rombley

Chantal Janzen

Jan Smit

Nikkie de Jager

2021 EUROVİSİON AÇILIŞ VE ARA GÖSTERİ

Açılış gösterisi:

2. Yarı final: Redo ve Eefje de Visser

Final: DJ Pieter Gabriel'in müziği eşliğinde 26 finalistin bayrak geçişi

Ara gösteri:

2. Yarı final: Balet Ahmad Joudeh ve BMX-er Dez Maarsen performansı

Final: Lenny Kuhr, Teach-In ile Getty Kaspers, Sandra Kim, Elena Paparizu, Lordi ve Måns Zelmerlöw'un içerdiği "Rock the Roof"

KATILIMCILAR

2020 yarışması'nın iptal edilmesinin ardından EBU, 2020 yarışması için seçilen şarkıların Eurovision Şarkı Yarışması referans grubu ve ulusal yayıncılarla tartışılması gereken 2021 yarışmasında yarışmasına izin verme seçeneğini araştırdı. 2020 yarışması'nda Bulgaristan'ı temsil etmesi planlanan Victoria şarkıların tekrar yarışması fikrine destek verdi. Fakat 20 Mart 2020 tarihinde EBU Eurovision Şarkı Yarışması kuralları gereği yarışan şarkıların tekrar yer alamayacağını açıklamıştır.

KATILIMCI ÜLKELER

26 Ekim 2020 tarihinde EBU iptal edilen 2020 yarışması'nın katılımcı sayısı ile aynı olan kırk bir ülkenin yarışmaya katılacağını açıklamıştır. Bulgaristan ve Ukrayna 2019 yarışması'na katılmamasının ardından geri dönmüş, Karadağ ve Macaristan yarışmadan çekilmiştir.

5 Mart 2021 tarihinde EBU Ermenistan'ın yarışmadan çekildiğini açıklamasıyla birlikte katılımcı sayısı 40'a düşmüştür.

FİNALE KALAN ŞARKILAR VE SANATÇILAR