Euronews Özel: Libya'daki mülteci krizi ve Birleşmiş Milletler'in ülkedeki rolü

03.10.2019 19:16

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden bu yana iç savaşa sahne olan Libya'da en büyük sorunların başında mülteci konusu geliyor.



Evlerini terk edip Avrupa'ya ulaşmak isteyen on binlerce kişi gözaltı merkezlerinde 'insanlık dışı' şartlar altında yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle