Euro yükselir mi? Euro/TL yükselecek mi? Son dakika Euro/TL fiyatları

Euro yükselir mi? Euro /TL yükselecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından sert bir düşüş yaşayan Türk lirası, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla yeniden 8 seviyesinin altına indi. Son dakika Euro /TL fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanan kadar mevcut politikaların süreceği ve serbest piyasa mekanizmalarından taviz verilmeyeceğini söyledi. Peki tüm bu yaşananlar sonrası Euro yükselir mi? Euro/TL yükselecek mi? Son dakika Euro/TL fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

DOLAR ASYA PİYASALARINDA 8,48'İ GÖRDÜ

Dolar, gece yarısı Asya piyasalarında 8,48'i görürken, TL yüzde 17 değer kaybetti. Türkiye'de piyasaların açılmasıyla 8 liranın altına gerileyen kur, saat 9,30 itibarıyla 7,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,37'den, sterlin ise 10,91'den alıcı buluyor.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

PİYASALAR EKONOMİ YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.

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EURO YÜKSELİR Mİ?

Liradaki görülen sert değer kaybıyla ilgili yapılan yorumlarda, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını yeniden güçlendirmeye çalışan Ağbal'ı görevden almasından sonra gelişti.

Euro/TL kuru, Kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Daha sonra Ağbal'ın TCBM Başkanlığı'na atanması ve kısa bir süre sonra da Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Lirada bu dönemde başlayan toparlanma, TCMB'nin üst üste yaptığı faiz artırımlarıyla daha da şiddetlendi ve Şubat ayı sonunda kur, 7'nin altına indi. Ağbal döneminde TCMB gösterge faizi yüzde 10,25'ten yüzde 19 seviyesine kadar yükseltti.

Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, "Liranın yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, TCMB'nin bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayanıyordu ve Perşembe günklü toplantının ardından durum oldukça umut vericiydi. Şimdi ise bu umutlar yok oldu. Liranın yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmak çok zor" dedi.

Asya'daki ilk işlemleri takip eden bir döviz işlemcisi de Bloomberg'e yaptığı değrelendirmede, açılışla birlikte liraya ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının liraya destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede lirada aşırı değer kaybını engellemek için kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini söylüyor.

Asya borsaları olumsuz etkilendi

Piyasaların açılışıyla birlikte liraya gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğinden borsalarda da çalkantılara neden oldu.

MSCI'ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden endeksi güne düşüşle başladı ancak daha sonra Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı.

Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti. Bu düşüşte, Japon bireysel yatırımcıların değer kazanacağı beklentisiyle liraya yaptıkları yatırımlarda kayba uğrayacakları yönündeki kaygıların etkili olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, Japon küçük yatırımcıların kayıplarını artırmamak için pozisyonlarını kapatmaları halinde liradaki satışların daha da artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Elvan: Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından taviz olmayacağını ve liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

Elvan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.

Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.