EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçükler bu duyguyu ilk kez tadacak'
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EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçükler bu duyguyu ilk kez tadacak'

EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçükler bu duyguyu ilk kez tadacak'
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı eleyerek, erkeklerde 1966'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvada finale çıkması İngiliz basınının manşetlerinde yer buldu.

İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı eleyerek, erkeklerde 1966'dan bu yana ilk kez büyük bir turnuvada finale çıkması İngiliz basınının manşetlerini süsledi.

"İngiltere tarih yazdı" manşetiyle çıkan The Times gazetesinin haberinde, Wembley Stadı'ndan başlayarak tüm İngiltere sokaklarına coşkunun hakim olduğu yazıldı.

55 yıl sonra gösterilen büyük başarıyı anlatan The Times haberinde, "60 yaşından büyük değilseniz finalde İngiltere'yi izlemenin nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorsunuzdur" ifadeleri yer aldı.

66 bin taraftarın yarı finali izlemek için Wembley Stadı'na akın etmesi, "Son 15 aydır görülen en kalabalık buluşma" olarak nitelendi.

'Kane 55 yıllık bekleyişi bitirdi'

The Telegraph gazetesi ise "Final" kelimesinden türeterek "Final-ly" yani "Sonunda" manşetiyle çıktı. Telegraph haberinde İngiliz forvet oyuncusu Harry Kane'in uzatmalarda galibiyeti getiren golünün "55 yıllık bekleyişi bitirdiği" yazıldı.

The Telegraph, İngiltere'nin Pazar günü İtalya ile oynayacağı final karşılaşmasının televizyon reytinglerinde tüm zamanların rekorunu kırmaya aday olduğunu ve "salgınla geçen 16 ay sonra ülkenin ruhunu ayağa kaldıracağını" kaydetti.

90 dakikanın gerilim yüklü olduğunu söyleyen The Guardian gazetesi ise beraberlik gölünden sonra Danimarka'nın "kahramanca" direndiğini, ancak uzatmalarda İngiltere'nin istediğini aldığını yazdı.

Guardian haberinde, İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate'in ve oyuncuların "psikolojik bariyerleri yıktığı" ve finale yükselmeyi hak ettiği kaydedildi.

Independent gazetesinin dijital sürümünde, İngiliz futbolcuların fotoğrafına yer verilerek, "Tarih yazanlar" manşeti atıldı.

The Sun gazetesi ise Danimarkalı merkezli Carlsberg bira markasının ünlü sloganını değiştirerek, "Muhtemelen dünyanın en iyi hissi" manşetiyle çıktı.

Daily Mail gazetesi İngilizce'de "İnanabiliyor musun?" anlamına gelen "Can you believe it?" sorusunu, İngiliz yıldız oyuncunun ismiyle yazdı: "Kane you believe it?"

BBC
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