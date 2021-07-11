Euro 2020 kim kazandı? Euro 2020 final maçı şampiyonu kim?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında İtalya ve İngiltere karşılaştı. Heyecan dolu kritik mücadele kazanan merak ediliyor. Peki, Euro 2020 kim kazandı? Euro 2020 şampiyonu kim?

Euro 2020 yarı final maçında İngiltere Danimarka'yı 2-1 yenerek finale kalmıştı.Euro 2020 final maçında rakibi ise İtalya oldu. Heyecan dolu kritik mücadelenin yaşandığı Euro 2020 final maçında kazanan merak ediliyor. Peki, Euro 2020 kim kazandı? Euro 2020 final maçı şampiyonu kim? Detaylar haberimizde!

EURO 2020 KİM KAZANDI?

Euro 2020 final maçında heyecan dorukta şu an maçın 29. dakikasında İngiltere 1-0 önde devam ediyor. Euro 2020 final maçının ilk golünü İngiltere'nin orta saha oyuncusu Luke Shaw attı.Ünlü futbolcu golü maçın 2. dakikasında attı.

Euro 2020 final maçı 22.00'de başladı 90 dakika sürecek olan maç, uzatmalara gitmezse 23.30'da bitecek. Halen devam eden kritik mücadelenin kazananı henüz belli değil.

EURO 2020 FİNAL MAÇI ŞAMPİYONU KİM?

Euro 2020 Final maçının şampiyonu henüz belli değil. Heyecan dolu kritik mücadele 36. dakikasında maç skoru 0-1

Euro 2020 final maçının ilk golünü İngiltere'nin orta saha oyuncusu Luke Shaw attı.Ünlü futbolcu golü maçın 2. dakikasında attı.

Euro 2020 final maçı 22.00'de başladı 90 dakika sürecek olan maç, uzatmalara gitmezse 23.30'da bitecek. Halen devam eden kritik mücadelenin kazananı henüz belli değil.