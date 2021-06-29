EURO 2020: Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer eleştiriler sonrası istifa etti
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BBC

EURO 2020: Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer eleştiriler sonrası istifa etti

EURO 2020: Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer eleştiriler sonrası istifa etti
BBC - Haberler | Dünya

Hollanda'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci turunda Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek elenmesinin ardından yoğun eleştirilere hedef olan teknik direktör Frank de Boer, görevinden istifa etti.

Hollanda Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ikinci turunda Çek Cumhuriyeti'ne 2-0 yenilerek elenmesinin ardından yoğun eleştirilere hedef olan teknik direktör Frank de Boer, görevinden istifa etti. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen de Boer, sadece 279 gün görevde kalabildi.

23 Eylül 2020'de Hollanda Teknik Direktörü olan de Boer, Çek Cumhuriyeti maçı sonrası Hollanda medyası tarafından ağır şekilde suçlanmıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) yönetimi, milli takımın Salı günü Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansı ile teknik direktör Frank de Boer'un durumunu değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı.

Ancak 51 yaşındaki teknik adam, toplantı öncesinde federasyon yetkilileri ile görüşerek, görevden ayrılmaya karar verdiğini açıkladı.

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmayı hedeflediklerini belirten de Boer, bunu başaramadıklarını söyledi.

De Boer'un, KNVB ile 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar sözleşmesi bulunuyordu. Federasyon, toplantıda Frank de Boer'un sözleşmesinin devam edip etmeyeceğini değerlendirecekti.

Ronald Koeman'ın geçen yıl Barcelona'nın başına geçmesinin ardından görevine getirilen de Boer, sürekli yaptığı seçimler nedeniyle futbol kamuoyunun eleştirilerine hedef oldu.

Geçen yıl Ekim ayında Meksika ile yapılan hazırlık maçında ilk kez de Boer yönetiminde sahaya çıkan Hollanda Milli Takımı, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Teknik direktör olarak 15 kez Hollanda Milli Takımı'nın başında yer alan de Boer, Dünya Kupası grup eleme maçında Türkiye karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası da ağır şekilde eleştilmişti.

De Boer, Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya'ya karşı kazanılan üç grup maçı sonrası güven tazeledi.

Ancak Pazar akşamı Budapeşte'de oynanan ve Hollanda'nın 2-0 kaybederek turnuvadan elendiği maç sonrası, Frank de Boer için futbol kamuoyunda istifa çağrıları yükseldi.

Hollanda 1 Eylül'de Oslao'da Norveç'le oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına yeni bir teknik direktörle çıkacak.

De Boer, futbolculuğu sırasında 112 kez Hollanda Milli Takımı formasıyla mücadele etmiş ve uzun süre kaptanlık yapmıştı.

EURO 2020: Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer eleştiriler sonrası istifa etti
EURO 2020: Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer eleştiriler sonrası istifa etti
BBC
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