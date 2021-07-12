Euro 2020 final maçı şampiyonu kim? Euro 2020 hangi takım kazandı?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında İtalya ve İngiltere karşılaştı. Heyecan dolu kritik mücadele kazanan takım merak ediliyor. Euro 2020 final maçında heyecan doruktaydı. Peki, uzatmalara giden Euro 2020 final maçı şampiyonu kim? Euro 2020 hangi takım kazandı?

Euro 2020 yarı final maçında İngiltere Danimarka'yı 2-1 yenerek finale kalmıştı. Euro 2020 final maçında rakibi ise İtalya oldu. Heyecan dolu kritik mücadelenin yaşandığı Euro 2020 final maçında kazanan merak ediliyor. Peki, Euro 2020 final maçı şampiyonu kim? Euro 2020 hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde!

EURO 2020 FİNAL MAÇI ŞAMPİYONU KİM?

İki dev takımının heyecan dolu mücadelesinde 90 dakika bitti. Euro 2020 final maçı 90 dakikayı 1-1 tamamladı. Kritik mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucunda İngiltere mi İtalya mı hangi büyük takım gecenin galibi olacak? Heyecanın dorukta olduğu Euro 2020 final maçı şu anda uzatmalarda. Henüz şampiyon belli değil.

Euro 2020 final İtalya İngiltere maçının ilk golü İngiltere'nin orta saha oyuncusu Luke Shaw'dan gelmişti. Shaw golü 2. dakikada atarken İtalya'nın golü 67. dakikada geldi. İngiltere- İtalya beraberliğini sağlayan gol Leonardo Bonucci'den gelmişti.

Euro 2020 final maçı şu anda uzatmalarda ve 105. dakikada. Henüz şampiyon belli değil.

Euro 2020 FİNAL İTALTA İNGİLTERE MAÇINA DAİR AYRINTILAR

Maçın ilerleyen dakikalarında birçok oyuncu değişikliği yaşandı. 90 dakikanın sona ermesinden sonra maç skoru 1-1di. Uzatmalara giden Euro 2020 final İtalya İngiltere maçında 96. Dakikada tekrar oyuncu değişikliği yaşandı. İngiltere'nin orta saha oyuncusu Mason Mount oyundan çıktı yerine Jack Grealish girdi.