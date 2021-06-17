EURO 2020: Christian Eriksen'e özel bir kalp cihazı takılacak

EURO 2020'de takımının Finlandiya ile oynadığı maç sırasında kalbi aniden duran Danimarkalı milli oyuncu Christian Eriksen'e, gerektiğinde kalbi yeniden çalıştıran bir cihaz takılacağı açıklandı.

EURO 2020'de Cumartesi günü takımının Finlandiya ile oynadığı maç sırasında kalbi aniden duran Danimarkalı milli oyuncu Christian Eriksen'e, gerektiğinde kalbi yeniden çalıştıran bir cihaz takılacağı açıklandı. Eriksen, maçta ilk yarının bitiş düdüğü çalmadan kısa süre önce yere yığılmış ve elektroşok cihazıyla hayata döndürülmüştü.

Danimarka takım doktoru Morten Boesen, İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) adlı cihazın, "kalp ritmindeki sorunlar nedeniyle" gerekli olduğunu belirtti.

İngiltere Kalp Vakfı ICD'yi, derinin altına yerleştirilen ve kalbe "ince tellerle" bağlanıp, anormal kalp ritmini düzenleyen elektrik sinyalleri gönderen" küçük bir cihaz olarak tanımlıyor.

29 yaşındaki Eriksen'in hastanede tedavisi sürüyor.

Eriksen ise yaptığı açıklamada, "koşullar düşünüldüğünde iyi olduğunu" söylemişti.

Eriksen'i sahada tedavi eden Alman doktor Jens Kleinfeld ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, "30 saniye kadar sonra gözlerini açtı ve kendisiyle doğrudan konuşabiliyordum. Çok çarpıcı bir andı, çünkü normal hayatta böyle bir acil durumda başarı şansı çok çok azdır" dedi.

Kleinefeld, Eriksen'e "Aramıza döndün mü?" diye sorduğunu ve Danimarkalı futbolcunun da "Evet döndüm. Kahretsin, sadece 29 yaşındayım" diye yanıt verdiğini anlattı.

Kleinfeld, "O an Eriksen'in beyninin hasar görmediğini ve tamamen geri döndüğünü anladım" diye konuştu.

Hollanda Milli Takımı ve Ajax'ın savunma oyuncusu Daley Blind'in de Aralık 2019'da kalp sorunu olduğu anlaşılmış ve futbolcuya Şubat 2020'de ICD cihazı takılmıştı.

31 yaşındaki oyuncu Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda ve Ukrayna'ya karşı 3-2 kazanılan açılış maçında oynamıştı.