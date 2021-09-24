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EÜ'den "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu"

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EÜ'den

Türk Dünyası Akademisyenleri Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumunda bir araya gelecek.

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (TMK) koordinatörlüğünde, Türk coğrafyalarından alanında uzman akademisyenleri bir araya getirecek olan "Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu" düzenlenecek. Çevrim içi olarak katılım sağlanacak sempozyum, 28 Eylül 2021 Salı günü, saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Kazakistan ve İran gibi birçok coğrafyadan alanında uzman akademisyeni bir araya getirecek olan sempozyumun açılış konuşmaları; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, E.Ü. Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Ekici ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz tarafından gerçekleştirilecek.

Tam gün sürecek olan programın ilk oturumuna Prof. Dr. Muhtar Kazımoğlu ve Prof. Dr. Metin Ekici başkanlık edecek. Hacı Bektaş Veli'nin düşünce dünyası, hakkındaki efsaneler ve mirasları ele alınacak. İkinci oturuma geçildiğinde, Prof. Dr. Ramazan Gafarlı ve Prof. Dr. Alimcan İnayet riyasetinde Hacı Bektaş Veli'nin öğretiminde aşıklarn rolü ile aşık sanatını oluşturan tüm koşul ve etkenler detaylandırılacak. Son oturumda ise, Prof. Dr. Bibiayşe Nurdevletova ve Prof. Dr. Mehmet Temizkan başkanlığında Türk İslam Dünyasında tasavvuf düşüncesinin gelişmesinde Hacı Bektaş Veli'nin rolü, Velâyetnâmesi ve İran Türk yerleşim terlerindeki Türk tasavvufisinin izleri değerlendirilecek.

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