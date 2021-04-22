ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik'ten 23 Nisan mesajı;
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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik'ten 23 Nisan mesajı;

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik'ten 23 Nisan mesajı;
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda; 23 Nisan 1920 tarihinin, çağdaş Türkiye'nin ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda; 23 Nisan 1920 tarihinin, çağdaş Türkiye'nin ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

Mesajında, 23 Nisan 1920'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, "Bu tarih, aziz milletimizin demokrasi tarihinde tartışılmaz yeri olan bir dönüm noktasıdır. Bu tarih; ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, milletimizin egemenlik uğruna verdiği mücadeleyi, vatanına ve iradesine sahip çıktığı günü simgelemektedir" dedi.

"Tasavvur edilemeyecek derece büyük zorluklar ve imkansızlıklar içerisinde kazanılan İstiklal mücadelesinde gösterilen azim ve kararlılık, demokrasiyi hakim kılmak için verilen mücadele, daha çağdaş bir Türkiye için ortaya konulan çabanın da ilham kaynağı olmuştur" diyen ETSO Başkanı Yücelik mesajında şu ifadelere yer verdi; "23 Nisan, bizler için milli bayram olmanın ötesinde, bugüne kadar sağladığı kazanımlarla da dünyada evrensel bir özellik kazanmıştır. Bu vesileyle; Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bu anlamlı günü geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını ve Birinci Meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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