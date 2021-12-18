Etiyopya ordusu, Dessie ve Haik kentlerinin kontrolünü sağladı

Dessie kentindeki hastane zarar görmesi

Hastanede görevl olan Dr,Haimanot Ayali ile röportaj AMHARA - Etiyopya ordusu, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) militanlarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında, Amhara eyaletindeki stratejik Dessie ve Haik kentlerinin kontrolünü ele geçirdi. Bölgeden kaçan TPLF militanlarının, Haik ve Dessie kentindeki hastanelere zarar verdiği iddia ediliyor.