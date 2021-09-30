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Etiyopya hükümeti, ülkedeki bazı yardım görevlilerinin ülkeyi terk etmesini istedi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya hükümeti, ülkedeki bazı yardım görevlilerinin ülkeyi terk etmesini istedi

ADDİS Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren bazı insani yardım görevlilerinin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

ADDİS Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren bazı insani yardım görevlilerinin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) dahil bazı insani yardım görevlilerinin, ulusun içişlerine karışmaktan dolayı "istenmeyen kişi" ilan edildiği kaydedildi.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler de bulunuyor.

Addis Ababa hükümetinin açıklamasında detaylı bilgi paylaşılmazken kararın, ülkenin kuzeyinde Tigray bölgesindeki çatışmalar ve insani kriz ile ilgili olabileceği aktarıldı.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelirken, kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı da 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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