Etiyopya'daki sivil toplum örgütlerinden ABD ve İngiltere'ye "TPLF'ye desteği kesin" çağrısı

Etiyopya Sivil Toplum Örgütleri Koalisyonu (CECOE), ABD ve İngiltere'ye çağrı yaparak hükümet güçlerine karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) desteği kesmelerini istedi.

Yerel basındaki habere göre, CECOE tarafından başkent Addis Ababa'daki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde protesto düzenlendi.

Gösteride, hükümet güçleriyle TPLF arasında devam eden çatışmalarla ilgili yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'ye çağrıda bulunularak TPLF'ye olan desteklerini kesmeleri istendi.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin Etiyopya'nın iç işlerine karışmayı bırakmaları çağrısı yapıldı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

TPLF'nin başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek dün cepheye gittiği bildirilmişti.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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