İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Etiyopya'da devam eden iç savaştan en çok etkilenen Afar bölgesindeki 500 aileye kumanya paketleri ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'da bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan etkilenerek yerinden edilen ve kamplara sığınan ihtiyaç sahibi yerel halka yönelik başlatılan acil yardım çalışmaları devam ediyor.

İç savaş nedeniyle hayatta kalmak için yardıma muhtaç insan sayısının her geçen gün arttığı Etiyopya'da çatışmaların en çok etkilediği bölgelerden Afar'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

İDDEF ekipleri, geçtiğimiz günlerde Etiyopya'nın Amhara bölgesinde de insani yardım çalışmasında bulunmuştu.

Derneğin, Etiyopya'ya yönelik insani yardım çalışmalarının hayırseverlerin destekleriyle devam edeceği belirtildi.