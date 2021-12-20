İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı

İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı
AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Etiyopya'da devam eden iç savaştan en çok etkilenen Afar bölgesindeki 500 aileye kumanya paketleri ulaştırdı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Etiyopya'da devam eden iç savaştan en çok etkilenen Afar bölgesindeki 500 aileye kumanya paketleri ulaştırdı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'da bir yılı aşkın süredir devam eden iç savaştan etkilenerek yerinden edilen ve kamplara sığınan ihtiyaç sahibi yerel halka yönelik başlatılan acil yardım çalışmaları devam ediyor.

İç savaş nedeniyle hayatta kalmak için yardıma muhtaç insan sayısının her geçen gün arttığı Etiyopya'da çatışmaların en çok etkilediği bölgelerden Afar'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

İDDEF ekipleri, geçtiğimiz günlerde Etiyopya'nın Amhara bölgesinde de insani yardım çalışmasında bulunmuştu.

Derneğin, Etiyopya'ya yönelik insani yardım çalışmalarının hayırseverlerin destekleriyle devam edeceği belirtildi.

İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı

İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı

İDDEF'ten Etiyopya'nın Afar bölgesine gıda yardımı

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title