Eti Maden ve Gazi Üniversitesinden iş birliği protokolü

Eti Maden Genel Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında 10 yıl boyunca karşılıklı olarak iş birliği sağlanacak.

Eti Maden Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza töreninde Eti Maden'in büyük bir kuruluş olduğunu söyleyen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşler, "Ben her gittiğim yerde söylüyorum, böyle bir kuruluş yok. Üretim yapıyoruz, lojistik yapıyoruz, pazarlama yapıyoruz ve satış yapıyoruz. Bunların tamamını kamu refleksi ile yapıyoruz. Yılda 1 milyar dolara yakın bir girdi sağlıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin yüzde 98'inden fazlası ihracat. Yüz ülkeye 380 destinasyona, 10 binden fazla müşteriye zaman ayarlı ürün gönderiyoruz. O ürünün birçok ülkede olmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 2 milyon tondan fazla ürünün dünyada sirkülasyonunu sağlıyoruz. Bu işleri yaparken birçok sıkıntı yaşıyoruz. Madenciliğin Türkiye'de algısı çok kötü. Halbuki madencilik konusunda gerekli şartları sağlıyoruz. Ama toplumda madencilik algısı maalesef negatif. Buna yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Vizyonumuz var inovasyon, kalite ve sürdürülebilirlik. Bu üç madde bizim için olmazsa olmaz ne yapıyorsak bunu sürdürebilir hale getirmemiz lazım. 3 madde olmazsa olmaz, kalitemizi insan kaynağımızı satışımızı sürdürebilir hale getirmemiz gerekiyor. Burada en iyi paydaşımız üniversiteler. Şimdiye kadar bu konuda destek yeterli alamadık. En son biz kendimizi anlatmak için biz gittik. Nasıl yardımcı olurlar nasıl derdimize çare buluruz diye bizzat ben gidiyorum anlatıyorum. Gazi Üniversitesi ile biz komşuyuz, biz her türlü konuda maddi manevi, destek vermeye hazırız. Bedeli ne olursa olsun biz yardım etmeye hazırız yeter ki sonuçları güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"Beraber güzel şeyler yaparız"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise, "Bugün bir adım atıyoruz. Bizim üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü ve sizin kurumunuz arasında bir lisansüstü eğitim protokolü ile bir adım atıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşma iki kurum arasındaki ilk anlaşma. İnşallah bundan sonra proje bazında çalışmalar yaparız. Eti Maden ülkemizde önemli bir kurumumuz. Önemli getiriler de getiren bir kurumumuz. Beraber güzel şeyler yaparız. Katma değer ile ilgili ürünlerde de yardımcı olmak isteriz. Madenlerdeki atık maddelerin dönüştürülmesi ile ilgili de belli projeler yaparak karşınıza gelmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

