Eti Maden'de oturma eylemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eti Maden'de oturma eylemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eti Maden'de oturma eylemi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde işçiler, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili oturma eylemi yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde işçiler, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili oturma eylemi yaptı.

Bandırma'da bulunan Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde çalışan işçiler, işyerindeki toplu iş sözleşmeleri ile ilgili oturma eylemi yaptı. İşçilerin eylemine Petrol-İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İlyas Satırlı da katıldı. Fabrika sahasında bir müddet sloganlar atarak yürüyüş yapan işçiler, daha sonra İşletme Müdürlüğü'nün bulunduğu bina önünde toplanarak oturma eylemi yaptı. - BALIKESİR

Eti Maden'de oturma eylemi

Eti Maden'de oturma eylemi

Eti Maden'de oturma eylemi

Eti Maden'de oturma eylemi

Eti Maden'de oturma eylemi

Eti Maden'de oturma eylemi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Haluk Levent Ece Üner Kylie Jenner
Spor Diego Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Fahrettin Koca Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eti Maden'de oturma eylemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:35:29. #1.12#