ETB'den üyelerine "nefes kredisi" çağrısı
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ETB'den üyelerine "nefes kredisi" çağrısı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Covid-19 salgını nedeni ile finansman sıkıntısı yaşayan üye işletmelerimize destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)'nin öncülüğünde başlatılan ve KGF ile Denzbank arasında imzalanan protokol...

ETB'den üyelerine
29.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:57

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Covid-19 salgını nedeni ile finansman sıkıntısı yaşayan üye işletmelerimize destek sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)'nin öncülüğünde başlatılan ve KGF ile Denzbank arasında imzalanan protokol çerçevesinde Nefes Kredisinden faydalanmaları çağrısında bulundu.

TOBB öncülüğünde 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle hayata geçirilen Nefes Kredisi Projesi kapsamında, üyelerine yönelik üst limiti 100 bin TL olarak belirlenen, 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesi olmadan kullanma kolaylığı sağlayan kredinin, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli ve toplam en fazla 20 ay vadeli olacağı belirtildi. Belirtilen kredinin yıllık brüt faiz oranı ise %7,5 olarak belirlendi.

Öte yandan daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesi için İş dünyasının lehine olacak şekilde hazırlanan nefes kredisi için Maliye Bakanlığı ile Kredi Garanti Fonu ( KGF) arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 3 Milyon TL ile 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler azami 100.000TL kredi kullanabilecekler. Kredi Garanti Fonu (KGF)'nin destek verdiği "Nefes Kredisine başvuru yapmak isteyen üyeler ilk etapta Denzbank'ın merkez ve ilçelerdeki şubelerine direk başvuru yapabilecekler. Bu sürece ilerleyen haftalarda ise kamu bankalarının da dahil olması planlanıyor.

BAŞKAN ORAL: "PİYASALAR NEFES ALMAYA DEVAM EDECEK"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaklaşık 1.500 üyeye sahip ETB' nin, TOBB'nin açıkladığı Nefes Kredisi projesine destek olarak borsa kaynaklarını üyelerinin finansman ihtiyacını karşılanması için seferber ettiklerini vurgulayarak, Nefes Kredisinin üyeler için önemli ölçüde fayda sağlayacağını dile getirdi.

Başkan Oral,Erzurum Ticaret Borsası'nın geçmiş dönemlerde olduğu gibi imkanları çerçevesinde yeni oluşturulan Nefes Kredisi için ilk etapta KGF'nin anlaşma sağladığı Denzbank'a Erzurum'daki üye işletmelere kullandırılmak üzere 5 Milyon lira tutarında bir kaynak aktarıldığını dile getirdi.

Öte yandan Denzbank Erzurum Şubesi Müdürü İdris İlkay ile Yakutiye Şubesi Müdürü Erkan Yılmaz, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Hakan Oral'ı ziyaret ederek, gündeme ilişkin konuları ve Nefes Kredisi hakkında istişarede bulundular.

Denzbank'ın Bugüne kadar özellikle KOBİ'lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlendiğini belirten Erzurum Şube Müdürü İdris İlkay ise yaptığı açıklamada " Denzbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in üçüncü kez yer aldıkları TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisine büyük bir önem ve destek verdiğini buradan iletmek istiyorum. Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ'lerimiz, Korona virüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Birçok tezgah, dükkan, fabrika uzun süredir faaliyet gösteremiyor. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bu toprakların ürettikleri ile ekmeklerini kazanan bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bugüne kadar özellikle KOBİ'lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Bu değerli mirastan aldığımız güçle, yeniden önemli inisiyatif üstlenerek TOBB ve KGF desteği ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı ve üst limiti 50.000 ve 100.000 TL arasında değişen "TOBB Nefes Kredisi"ni hayata geçiren banka konumunda yer alıyoruz. Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmıyor, 2020 yılında bir kez daha KOBİ'lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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