Et işareti - Klavyeden '@' et işareti nasıl yapılır? Et işareti yapılış yöntemleri (Windows - Mac)
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Et işareti - Klavyeden '@' et işareti nasıl yapılır? Et işareti yapılış yöntemleri (Windows - Mac)

Bilgisayarda en çok kullandığımız klavye işaretlerinden birisi ( @ ) buradaki gibi et işaretidir. Çoğu kişi et işaretinin nasıl yapıldığını bilse de bilmeyenler de olabiliyor. Peki klavyeden et işareti nasıl yapılır, yapılma yöntemleri nelerdir haberimizde anlatalım.

Et işareti - Klavyeden '@' et işareti nasıl yapılır? Et işareti yapılış yöntemleri (Windows - Mac)
11.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:54

Et işareti bazen klavyeden yazılmıyor hata veriyor. Fakat merak etmeyin bu konumuzda sizlere @ işaretinin tüm yapılma yöntemlerini aktaracağız. Peki et işareti nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir, et işareti nasıl yazılır, windows ve mac bilgisayarda nasıl yapılır?

ET İŞARETİ @ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Et işareti @ bu şekilde yapılan bir işarettir. Genellikle mail, e-posta adreslerinde kullanılır. Diğer bir adı "kuyruklu a" demektir. Örneğin "mailadresi@gmail.com" şeklinde bir mailimiz olsun. Burada gördüğünüz gibi mailadresimizden hemen sonra et işareti kullanırız.

Bunun dışında bazı forum sitelerinde, sosyal medya sitelerinde bir kişiyi etiketlemek için @ simgesi kullanılır. Etiketlemek istediğiniz kişinin başına @ yazarsanız onu etiketlemiş olursunuz. Aynı şekilde online oyunlarda da kullanımı vardır.

KLAVYEDEN ( @ ) ET İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Klavyeden '@' bu şekilde et işareti yapmak için bir sürü yöntem mevcuttur. Şimdi adım adım resimler eşliğinde et işareti nasıl yapılır anlatalım.

Et İşareti @ Yapılışı Yöntem 1:

Klavyeden et işareti yapmak için ilk yöntem " Alt Gr + Q " tuşlarına basmaktır. Yani klavyemizden ilk olarak boşluk (space) tuşunun hemen solundaki AtlGr tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından harf bölümünden Q tuşuna basıyoruz. Sonrasında ' @ ' buradaki gibi et sembolünü yapmış oluyoruz.

Et işareti - Klavyeden '@' et işareti nasıl yapılır? Et işareti yapılış yöntemleri (Windows - Mac)

Kısacası AltGr+Q ile "@" işaretini yapabiliriz.

Et İşareti @ Yapılışı Yöntem 2:

İkinci yöntemimiz yine klavyeden çok kolay şekilde yapılıyor. Klavyeden "Alt + 64" tuşlarına basarsanız @ buradaki gibi et işaretini yapmış olursunuz.

Et işareti - Klavyeden '@' et işareti nasıl yapılır? Et işareti yapılış yöntemleri (Windows - Mac)

Öncelikle klavyeden space tuşunun solunda yer alan ALT tuşuna basılı tutuyoruz. Ardından sağ tarafta numpad bölümünde bulunan sayılardan sırasıyla 6 ve 4 tuşlarına basıyoruz. Sonrasında @ bu şekilde et işareti yapmış oluyoruz.

Et İşareti @ Yapılışı Yöntem 3:

Et işareti yapmanın diğer yolu ise "CTRL + ALT + Q" kombinasyonunu kullanmaktır.

Et işareti - Klavyeden '@' et işareti nasıl yapılır? Et işareti yapılış yöntemleri (Windows - Mac)

Klavyenizden öncelikle CTRL ve ALT tuşlarına aynı anda basılı tutun. Ardından harf bölümünden Q harfine basın. Böylelikle @ et simgesini yapmış olun.

Et İşareti @ Yapılışı Yöntem 4 (Kopyala - Yapıştır):

Et işaretini yapmanın bir diğer yolu ise kopyala-yapıştır yöntemidir. Bu yöntemde hiç klavyeden kombinasyon tuşlarına basmanız gerek kalmayacak. Direkt olarak @ buradaki et işaretini ctrl+c yapıp kopyalayın. Ardından nerede yapmak istiyorsanız o belgeye ctrl+v yapıp yapıştırın. Kısacası kopyala yapıştır ile et işareti yapmak da mümkündür.

Et işareti kopyala ==> @

ET İŞARETİ F KLAVYEDE NASIL YAPILIR?

@ işareti F klavyede de benzer şekilde yapılmaktadır. F klavyesinde et işareti yapmanın yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- Klavyeden Alt Gr + F tuşlarına basarak @ işareti yapabilirsiniz.

- Klavyeden Alt + 64 yaparak da bu işareti yapmak mümkün. Öncelikel ALT tuşuna basılı tutun. Ardından sırayla sağdaki rakam bölümünden 6 ve 4'e basın.

- CTRL+ALT+F kombinasyonuyla da F klavyede @ işareti yapabilirsiniz.

@ ET İŞARETİ MAC (APPLE) BİLGİSAYARDA NASIL YAPILIR?

Et işareti Mac bilgisayarlarda " Alt (option) + Q " tuşlarıyla yapılmaktadır. Öncelikle Alt (option) tuşuna basılı tutun. Ardından Q harfine basın. Böylelikle @ buradaki gibi Mac bilgisayardan et işareti yapabilirsiniz.

ET İŞARETİ KALEM İLE NASIL ÇİZİLİR?

Et işaretini kalem ile çizmek için öncelikle defterimize veya kağıdımıza "?" harfi yazıyoruz. Ardından ? harfinin sağ alt tarafından yani kuyruk kısmından tutup ? harfini çevreleyecek şekilde çiziyoruz. Sonuç itibariyle @ buradaki gibi et işaretimizi yapmış oluyoruz.

ET İŞARETİ TARİHÇESİ - ET İŞARETİ DİĞER ADI NEDİR?

Et işaretinin (@) diğer adı "kuyruklu a" demektir. Türkçe'de bu işaret kuyruklu a olarak geçmektedir. "Et" olarak telaffuz edildiği için ismi de et şeklinde kalmıştır. Mail adresi okunuşunda örneğin; "mailadresim et gmail nokta kom" diye okunur. İnternet aleminde en çok kullanılan simgelerden birisidir.

Et işareti ilk olarak 1674 yılında İsveç mahkemesi ile "magistrate" arasında gerçekleşen bir protokolde Fransızca'daki "à" sesini veren harfin yerine "@" bu şekilde et işaretinin kullanıldığı rivayet edilmektedir.

Bazı rivayetlere göre bu işaret, geçmişte deniz ticaretinin yaygın olduğu zamanlarda büyük portekiz ticari gemilerinde kullanılmıştır. Daha sonra günümüze kadar gelmiş ve bilgi transferinin bir simgesi olarak internete özgü hale gelmiştir.

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