Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi

Yeni sezonda Star TV ekranlarında program sunacak olan Seda Sayan, estetiğin dozunu kaçırdı. Sosyal medya hesabından video paylaşarak aşı hakkında konuşan Seda Sayan, estetiklerinden dolayı ne gülebildi ne de mimik yapabilirdi. Sanatçının o halini gören sosyal medya kullanıcıları "Hayalet gibi olmuşsun" dedi.