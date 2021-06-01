Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi
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Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni sezonda Star TV ekranlarında program sunacak olan Seda Sayan, estetiğin dozunu kaçırdı. Sosyal medya hesabından video paylaşarak aşı hakkında konuşan Seda Sayan, estetiklerinden dolayı ne gülebildi ne de mimik yapabilirdi. Sanatçının o halini gören sosyal medya kullanıcıları "Hayalet gibi olmuşsun" dedi.

Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı problemlerle gündem olan Seda Sayan, yaptırdığı estetik müdahalelerden dolayı gündem oldu. Yüzüne birçok estetik işlem yaptıran Sayan, Instagram hesabından son halini paylaştı.

ESTETİKLERLE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yakın arkadaşı Safiye Soyman ile tatilde olan Sayan, Fransız askısı ve dudak liftingi işlemlerinden dolayı tamamen farklı birine dönüştü. Instagram hesabından yayınladığı videoda aşı hakkında konuşan Sayan'ın yüzünü oynatamaması ve gülememesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi

TAKİPÇİLERİ SON HALİNİ HİÇ BEĞENMEDİ

Sayan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzaylı gibi olmuşsun", "Tanınmaz halde", "Birden görünce korktum" ve "Bu sefer estetiklerin ayarı kaçmış" yorumları yapıldı.

İşte Seda Sayan için yapılan bazı yorumlar...

Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi
Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi
Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi
Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Estetiklerle bambaşka birine dönüşen Seda Sayan'ın son halini gören takipçileri tepki gösterdi - Haberler Magazin
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