Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti
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Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti

Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında bir konser veren tasavvuf musikisi sanatçısı Eşref Ziya Terzi, kendisini ekran başından izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında bir konser veren tasavvuf musikisi sanatçısı Eşref Ziya Terzi, kendisini ekran başından izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, 1991 yılındaki ilk albümünden bugüne kadar seslendirdiği en popüler şarkıların yer aldığı müzik şöleninde dinleyenleri mest etti.

Bağcılar Belediyesinin internet üzerinden yayınlanan "Ramazan Bağcılar'da Farklı Yaşanır" etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Tasavvuf musikisinin önde gelen isimlerinden Eşref Ziya Terzi, online olarak gerçekleşen programda Bağcılarlılarla buluştu. Kendisini izleyenlere hayırlı Ramazanlar dileyen Terzi, "Bizleri ekranları başında izleyen tüm kardeşlerime sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. İki Ramazandır canlı buluşamıyoruz ancak böyle ortamlarda bir araya geliyoruz. Sizlerle yüz yüze konserlerde buluşmayı ümit ediyoruz. Bizleri ekran başında da olsa sizlerle buluşturduğu için Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum" dedi.

Duygusal şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılar

Terzi, 1991 yılındaki "Kalksam ve Dirilsem" isimli ilk albümünden bu yana en çok sevilen şarkılarından oluşan bir müzik şöleni sundu. Sanatçının özellikle "Adını Anıyorum", "Ağlama Karanfil", "Zaman" ve "Sevda Dedim" isimli ezgilerine büyük beğeni ve yorum yağdı. Dinleyiciler, Terzi'nin duygusal şarkıları eşliğinde geçmişe yolculuk yaptı. Ünlü sanatçı, programı "Minareler Süngü Kubbeler Miğfer" adlı şarkısıyla bitirdi. - İSTANBUL

Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti
Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti
Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti
Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti
Eşref Ziya Terzi'den tasavvuf müziği ziyafeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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