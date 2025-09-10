Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlıyor, 2. sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonun finali büyük bir merak uyandırırken, izleyiciler uzun süredir aynı soruyu soruyor: "Eşref Rüya yeni sezon ne zaman başlıyor?" Gelen kulis bilgileri, çekim tarihleri ve yayın takvimi beklentileri bu sorunun yanıtını şekillendiriyor.

ÇEKİMLERİN BAŞLANGICI

Dizinin yapım ekibi yaz tatilinin ardından yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Oyuncular, senaryo ekibi ve teknik kadro Ağustos 2025'in sonunda yeniden sete çıktı. Bu tarih, aynı zamanda dizinin yayın planının da belirleyicisi oldu.

YAYIN TARİHİ BEKLENTİLERİ

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan dizinin sezon finalinde yaşananların ardından 2. sezonun 17 Eylül Çarşamba saat 20.00'de başlayacağı açıklandı. Dizinin 1. fragmanı da yayımlandı.

OYUNCULAR VE HİKÂYEDE BEKLENENLER

İlk sezonda güçlü performanslarıyla beğeni toplayan başrol oyuncuları, ikinci sezonda da ekranda olacak. Karakterlerin gelişimi, yeni sezonda hikâyeye yön verecek en önemli unsurlardan biri olacak. İzleyici özellikle ana karakterlerin aşk, ihanet ve entrikalarla örülü yolculuklarının nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

Senaristlerin verdiği sinyaller, ikinci sezonda daha sert çatışmaların, sürpriz karakter girişlerinin ve gerilimi artıran gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. Bu da dizinin ikinci sezonunun ilkinden çok daha hareketli olacağının işareti.

KANAL VE YAYIN SAATİ

Eşref Rüya'nın yayın hayatına başladığı kanal, yeni sezonda da aynı şekilde projeyi sürdürmeye kararlı. Dizinin yayın gününde bir değişiklik olması beklenmiyor. Çarşamba akşamları saat 20.00, izleyiciler Eşref Rüya'nın yeni bölümleriyle ekran karşısına geçecek.

TAKVİM

• Çekimlerin Başlangıcı: Ağustos 2025 sonu

• Fragman Yayını: Eylül 2025'in ilk haftası (tahmini)

• Sezon Başlangıcı: 17 Eylül 2025 Çarşamba

• Yayın Saati: Çarşamba akşamları 20.00