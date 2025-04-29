Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den olay şarkı! Şimdi Böyle Biriymiş'in şarkı sözleri nedir?

Ekranların sevilen oyuncularından Demet Özdemir, "Eşref Rüya" dizisinde hayat verdiği Nisan karakteriyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin son bölümlerinde seslendirdiği "Şimdi Böyle Biriymiş" şarkısı ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Duygusal sözleri ve etkileyici yorumu ile dikkat çeken şarkı, hayranlar tarafından yoğun ilgi görürken, şarkının tam sözleri de merak konusu oldu. Peki, Demet Özdemir'in seslendirdiği "Şimdi Böyle Biriymiş" şarkısının sözleri neler? İşte, merak edilen tüm detaylar ve şarkı sözleri…

ŞİMDİ BÖYLE BİRİYMİŞ ŞARKI SÖZLERİ

(Afra ft. Demet Özdemir)

[Nakarat]

Zaman benim değil yine de,

Bakma yaşıma güzel kızım,

Bir gün çok mutlu olacağız.

Bir gün çok mutlu olacağız.

[Verse 1]

Top patladı, gider,

Ah bu kız firari,

Hiç kimsenin mazisi benimki kadar viran değil.

Çok şey sordum da,

Az konuş dediler,

Acılardan dem vurulunca,

Tecrübem hiç fena değil.

Afra ve Demet Özdemir şarkısı

[Verse 2]

Kimdi suçlu, haklı,

Aramadım,

Kimsede kusur bulmadım.

Hatamı kabullendim,

Ve affettim herkesi,

Yalnız sende takılı kaldım.

Bil ki, peygamber olsaydım bile,

Öfkem ölünceye dek gram dinmezdi kesin.

[Nakarat]

Zaman benim değil yine de,

Bakma yaşıma güzel kızım,

Bir gün çok mutlu olacağız.

Bir gün çok mutlu olacağız.

[Bridge]

Yalnızlıktan ölmüşüm,

Ölüp her gün dirilmiş,

Bir firar olmuş ruh,

Bir varlığı bilinmiş.

Bu hoyrat bir iklimmiş,

Bade yeşerir sanmışım,

Ah, bade başıma dikilmiş.

İçmekten usanmışım,

Bu ilaçlardan beter çare mi var?

Annelik payedir,

Yazık aklıma, yitirdim.

[Final]

Epeydir terim soğuk,

Afra şimdi böyle biriymiş.

Yine de değişmez istikamet,

Onca acıya rağmen değişmez istikamet.

[Nakarat – Tekrar]

Zaman benim değil yine de,

Bakma yaşıma güzel kızım,

Bir gün çok mutlu olacağız.

Bir gün çok mutlu olacağız.