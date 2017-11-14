Esrarengiz Kaza Film Gibi Cinayet Çıktı! Borç Nedeniyle Sürücünün Kafasına Sıkmış

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında, otomobilde bulunan emekli uzman çavuşun borç verdiği sürücüyü kafasından tabancayla vurarak öldürdüğü, bu nedenle aracın köprüden uçtuğu ortaya çıktı.

KAFASINDAN TABANCA İLE VURULMUŞ

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece 22.45 sularında Hacı Sabancı Bulvarı fidanlık içerisine bir otomobilin uçtuğu ihbarı yapıldı.

Polis, Cankur ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde otomobil içerisinde kanlar içindeki Savaş Topal (38) ve yanındaki arkadaşı Uğur Erdoğan'ı (33) otomobilden çıkardı. Savaş Topal kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uğur Erdoğan ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, polis olay yerine yakın bir yerde otomobilin içinde Hakan Adanalı (27) isimli şahsın yaralı olduğu belirlendi. Polis bu yaralıyı da ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine gönderdi. Polis daha sonra kazayla ilgili incelemeyi derinleştirdiğinde olayın bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu Balcalı Hastanesinde ölen kişinin de kafasından tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

Emekli Uzman Çavuş Uğur Erdoğan

OTOMOBİLLE GEZİNTİYE ÇIKTILAR

Polis yaptığı çalışma sonucunda Savaş Topal'ın, uzaktan akrabaları olan uzman çavuşluktan emekli Murat Erdoğan (44), onun kardeşi Uğur Erdoğan (33) ve arkadaşları Serhat Tunçdemir (23) ile birlikte otomobille gezintiye çıktığını saptadı. Polis gezintiye çıkan arkadaşların Topal'ın kullandığı otomobil ile Adnan Menderes Bulvarı ile Özdemir Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki kavşakta Hakan Adanalı (27) yönetimindeki otomobille çarpıştığını, kazadan sonra ise Adanalı'nın yanında bulunan İsa Dağ'ın kaçıp kayıplara karıştığını, Topal ile diğer 3 arkadaşının, önce Adanalı'yı darp ettiğini daha sonra da kaza masrafları diyerek cep telefonunu, parasını ve nüfus cüzdanını aldığını belirledi.

OTOMOBİL HAREKET HALİNDEYKEN SÜRÜCÜNÜN KAFASINA SIKTI

Bu olayın ardından Savaş Topal, Murat ve Uğur Erdoğan kardeşleri de yanına alıp, kendisine ait otomobille yola devam ederken, Serhat Tunçdemir de kaza sonrası Hakan Adanalı'dan gasp ettikleri aracı kullanıp, arkadaşlarını trafikte takip etmeye başladı. İddiaya göre, emekli uzman çavuş Erdoğan emekli parasını bir süre önce Topal'a verdiği için otomobille giderken birden parayı istedi. Topal ise veremeyeceğini söyleyip küfretti. Bunun üzerine Erdoğan beylik tabancasını çıkartıp otomobili süren Topal'ın kafasına sıktı. Ağır yaralanan Topal, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil de Prof. Dr. Faruk Özer Köprüsü'nden aşağıya uçup, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin polise haber vermesi sonrası olay yerine gelen ekipler kazanın cinayet olduğunu ortaya çıkartıp zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Serhat Tunçdemir, kazanın ardından kaçmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, kaçmayı başaran ve 'katil zanlısı' olarak aranan Murat Erdoğan da kaçtığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Uğur Erdoğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

''TEK EL SİLAH SESİ GELDİ''

Savaş Topal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Erdoğan kardeşlerle birlikte Serhat Tunçdemir'in emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlılar "Kasten adam öldürme ve gasp" suçundan sorgulanıyor. Bu arada, olay anında sürücünün yan tarafında oturan Uğur Erdoğan'ın alınan ilk ifadesinde tek el silah sesi geldiğini, daha sonra otomobilin uçtuğunu söylediği öğrenildi.