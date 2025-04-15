Esra Erol yayından kaldırılacak mı sorusu, özellikle programda son dönemde yaşanan olayların ardından daha da sık gündeme gelmeye başladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından gündüz kuşağı programlarına dair yapılan genel uyarılar sonrası, birçok kişi Esra Erol'un programının geleceği hakkında endişe duymaya başladı. Peki, Esra Erol yayından kaldırılacak mı?

ESRA EROL YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Gündemi sarsan olay sonrası RTÜK olaya el attı. Sosyal medyadan açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz "İlke Kararları"nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

CUMA VE GÜLDANE OLAYI NEDİR?

Esra Erol'da programında gündeme gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayda, Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Cuma Doğan, nişanlısı Dilek Şahin'in 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile ilişki yaşadığı ve Güldane'nin Cuma'dan hamile kaldığı iddia edildi. Dilek Şahin, annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü ve annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırdığını ileri sürdü. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Hamilelik iddialarının doğruluğu DNA testiyle netlik kazanacakken, olayın etik, ahlaki ve hukuki boyutları da tartışılmaya başlandı. Yetkili kurumlar, özellikle şiddet ve kaçırılma iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Cuma ve Güldane'nin canlı yayına birlikte katılmaları ve ilişkiyi savunmaları ise izleyenlerde tepkiye yol açtı. İkilinin ilişkilerinden pişman olmadıklarını belirtmeleri, olayın ciddiyetini daha da artırdı.