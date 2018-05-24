Esra Erol'un Stüdyo Şefi Eda Gök 7 Yıllık Evliliğini İhanet Nedeniyle Bitirdi
Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan Eda Gök Albayrak, 7 yıldır evli olduğu Emrah Albayrak'tan kendisini en yakın arkadaşıyla aldatması sonucu boşandı.
ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında stüdyo şefi olan Eda Gök Albayrak, yine Erol'un orkestra şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı.
EN YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTI
Eda Gök Albayrak, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşinden tek celsede boşandı. Ünsal, bir dönem Emrah Albayrak'ın şefliğini üstlendiği programda şarkı söylüyordu.
EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU KADINLA ALDATTI
Dün yayınlanan programda açıklama yapan Seda Sayan'ın yeğeni Eda Gök, evliliğinin bittiğini şu sözlerle anlattı: "Eşim Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimizi, maalesef üçüncü kişi sebebiyle sonlandırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal, hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir. Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla incitmiştir. Uzun süredir devam eden bu ihanet, yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.
"HERKESE HAYIRLI EŞ, HAYIRLI ARKADAŞ, HAYIRLI EVLİLİKLER"
"Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi. İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin. Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim."
Yıllardır aynı projede çalıştığı Eda gök'ün sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sunucu Esra Erol, Instagram hesabından çiftle olan fotoğrafını paylaşarak, "Sen bizim kardeşimiz canımsın... Ağabeyin, ablan olduk yeri geldi. Anca beraber kanca beraber. her yolu beraber aştık, bunu da atlatırız Allah'ın izniyle" diyerek destek verdi.
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BİZ İSTESEK BİZE VERMEZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Fox haberde zam haberi.atvde de neden zam gelmis aciklamasi ikna eder gibi..bu kadar da yalaka olunmaz ki kardesim.midem bulandi artik..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben elinden tutarim harbici sen el ver :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde gelek mi ;))))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ÇILDIRMAYA AZ KALDI WANLI NERDECevap Yaz 1 Yayından Kaldır