Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı
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Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı

16.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 19:34

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan programında büyük bir skandal daha yaşandı. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp kocasının nüfusuna yazdırdı. DNA testi sonucunda baba, yasak aşkı çıkınca da sevinç çığlığı attı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında Karabük'te yaşanan ve akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Evli kadın, evli sevgilisinden çocuk yapıp nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığını öne sürdü. Canlı yayında DNA testi sonucunu açıklayan Esra Erol, çocuğun yasak aşkından olduğunu söyledi. Test sonucunu öğrenen evli kadının sevinç çığlıkları ise programa damga vurdu.

KARISINI, EVLİ SEVGİLİSİ İLE ALDATTI

Recep Bey, karısı Emine Hanımı, evli sevgilisi Aysel'le aldattı. Evliyken Recep Beyden hamile kalan Aysel Hanım, çocuğu resmi nikahlı eşinin nüfusuna kaydettirdi. Ancak Recep Bey'e de "çocuğun babası sensin" dedi.

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı

Recep Bey, eşi Emine Hanım ve yasak aşkı Aysel dün ATV'de kozlarını son kez paylaştı. Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

ÇOCUĞUN BABASI RECEP ÇIKTI

DNA testi sonucu da Aysel'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak bir zafer kazanmış gibi sevinmesi "pes artık" dedirtti. Tabi ki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar.

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı

ESRA EROL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı
Haber Yorumları (12)
VAHDETTİN BAYRAM: rezalet. . . . reyting savaşları medyayı ne hale getirdi. . . . . insanlık tarihinde ihanetler her zaman vardı, her zamanda olacak, ama ahlaksızlığın reklamı hiç bu kadar olmamıştı. . . .
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MRT BZDĞL: yazıklar olsun ne kadar büyük adilik, ALLAH belanızı versin.
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ESER: Bu rezillere, bey ve hanım demek yakışıyor mu?
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