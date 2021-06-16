Esra Erol'un programında ağızları açık bırakan itiraf: Oğlum, babasını öldürdü

Ayşe İpek isimli kadın, evden kaçan kocasını bulmak için Esra Erol'un programına çıktı. Ancak gelen ihbarlarda İpek'in intihar ettiğini söylediği ilk eşini öldürdüğü iddia edildi. Canlı yayında her şeyi itiraf eden İpek, "Oğlum, babasını öldürmüş. Ben sonra öğrendim" dedi.

Eşi Ayhan İpek'i aramak için bu hafta Esra Erol'un programına çıkan Ayşe İpek isimli kadın, gözyaşlarına boğularak yuvasını kurtarmak için yardım istedi. Ancak canlı yayına gelen ihbarlarda Ayşe İpek'in ilk eşinin intihar etmediği öldürüldüğü ortaya çıktı. Hatta cinayeti de İpek'in işlediği ileri sürüldü.

"OĞLUM, BABASINI ÖLDÜRDÜ"

Gelen ihbarlardan sonra konuşan Ayşe İpek, ilk olarak eşinin intihar ettiğini söyledi ancak daha sonra her şeyi itiraf etti. Ayşe İpek, oğlunun kocasını bir kavga sırasında vurarak öldürdüğünü anlattı.

Olay yerinde kendisinin bulunmadığını ve suçunun olmadığını söyleyen Ayşe İpek, "Oğlum, kayınpederim ve kocam varmış. Kayınpederim de olay sonrası oğluma yardım etmiş" dedi. İddiaların odağındaki Ayşe İpek, oğlunun hapiste olduğunu da açıkladı.

TÜFEKLE VURUP ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Canlı yayına bağlanan köylülerden biri, Ayşe İpek'in kocasının bizzat kendisinin öldürdüğünü, önce bıçakladığını ve ardından da tüfekle vurduğunu iddia etti.

YENİ EŞİ DUYDUKLARI KARŞISINA ŞOKE OLDU

Duydukları karşısında şoke olan Ayhan Bey ise bu yaşananlardan haberdar olmadığını belirterek "Bunları şu an duyuyorum, keşke öğrenmeseydim" ifadelerini kullandı. Canlı yayında fenalaşan Ayhan Bey, sağlığından şüphe ettiğini söyledi.