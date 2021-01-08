Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı
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Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı

08.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:33

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu olan genç kızla konuşması yanlış anlaşılıca Twitter'da trend oldu. Binlerce kişi paylaşım yaparak Erol'dan özür beklediğini söyledi.

21 yaşındaki kızları internetten tanıştığı evli adamın yanına giden aile, kızlarını o evden kurtarmak için Esra Erol'un programına çıktı. Genç kızı bulan Erol ise canlı yayında olayla ilgili konuşurken sarf ettiği sözler yanlış anlaşıldı.

"SEN O EVDE BAKICISIN"

Evli adamın evine kaçan orada adamın çocuğuna bakan kadına "Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına 'Bakıcı' demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı

TWITTER'DA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Esra Erol'un bu sözleri yanlış anlaşılınca Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce çocuk gelişimi mezunu "Hayatın hiçbir yerinde bakıcı" değiliz diyerek ünlü isme tepki gösterdi. Erol'a tepkilerin yanı sıra birçok hayranından da destek geldi. Esra Erol'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Özür dilenecek bir şey yok" diyerek paylaşımlar yaptı.

İşte Esra Erol için yapılan bazı yorumlar...

Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına 'Bakıcı' demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına 'Bakıcı' demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı
Haber Yorumları (3)
REALİST: insanlardaki bu kibir nedir Allah aşkına kaç aylıksınız farkınız ne? paramı? ya ahiret yurdu? hangisi üstün hangisi baki?
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KADİR: ''Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın'' Bu nasıl bir ifade şeklidir çocuk gelişimi mezunları kolay kandırılıyor diyebiliyorsunuz. hele yanınızdaki o avukat hanım çok art niyetlisiniz.
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ZAZA: Yazık çocuk gelişimi mezunu amma daha kendisi gelişmemiş kız. Bir çırpıda anne ve babasını yok sayana insan denmez . Evlat denmez. Kız çocuk bakıcılığını yapıyor. Bundan neden başka şeyler çıkarılıyor.
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