Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı

21 yaşındaki kızları internetten tanıştığı evli adamın yanına giden aile, kızlarını o evden kurtarmak için Esra Erol'un programına çıktı. Genç kızı bulan Erol ise canlı yayında olayla ilgili konuşurken sarf ettiği sözler yanlış anlaşıldı.

"SEN O EVDE BAKICISIN"

Evli adamın evine kaçan orada adamın çocuğuna bakan kadına "Sen çocuk gelişimi mezunu, kolay ikna edilip kandırılan bir çocuk olduğun için sen aslında o evde bakıcısın" ifadelerini kullandı.

TWITTER'DA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Esra Erol'un bu sözleri yanlış anlaşılınca Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce çocuk gelişimi mezunu "Hayatın hiçbir yerinde bakıcı" değiliz diyerek ünlü isme tepki gösterdi. Erol'a tepkilerin yanı sıra birçok hayranından da destek geldi. Esra Erol'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları "Özür dilenecek bir şey yok" diyerek paylaşımlar yaptı.

İşte Esra Erol için yapılan bazı yorumlar...