Esra Erol'un canlı yayınında ortalık karıştı! Ceylan, 'Bu kaçıncı eşin?' diyen kayınpederine saldırdı

Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Canlı yayında eşini çok sevdiğini belirten Ceylan, avazı çıktığı kadar bağırdı.

AİLESİ RESTİ ÇEKTİ

Ceylan'ın yayına katılmasının ardından genç kadının daha önceden de evden kaçtığı ve annesi Azize Ülgen'in 'kızım kayıp' diyerek aylar önce yayına geldiği ortaya çıkmıştı. Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak "Benim Ceylan diye kızım yok artık" diyerek resti çekti. İlerleyen günlerde Esra Erol ekibinin de araya girmesiyle Ceylan, ağabeyine teslim edildi.

KAYINPEDERİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Ceylan, Kayınpederi Ramazan Bey'in çağrısı üzerine eşi Ramazan ile Adana'ya gitti. Gelininin elini öptüğü Ramazan Bey, "Onlara ev kurdum, orada yaşasınlar. Ancak beni rezil ettiler, benim evime giremezler. Ramazan gelebilir de Ceylan gelemez" ifadelerini kullandı. Ceylan ise "Kendisi bizi bu duruma soktu. O rezil olduysa biz de rezil olduk" dedi.

KAYINPEDERİNE SALDIRDI

Konuşmanın ilerleyen dakikalarında ise tansiyon bir anda yükseldi. Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan Ceylan, kayınpederine saldırdı. İkili çevredekilerin yardımıyla ayrılırken Ceylan ve Ramazan araca bindirildi.