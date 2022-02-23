Esra Erol'un canlı yayınında ortalık karıştı! Ceylan, "Bu kaçıncı eşin?" diyen kayınpederine saldırdı
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Ramazan isimli birine kaçan 3 aylık hamile Ceylan, Esra Erol'un canlı yayınına çıkarak aileleriyle barışmak için yardım istedi. Eşinin Adana'daki baba ocağına giden Ceylan, kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine çılgına dönünce yaşlı adama saldırdı.
Evden kaçıp birlikte hayat kuran Ramazan ile 3 aylık hamile olan Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Canlı yayında eşini çok sevdiğini belirten Ceylan, avazı çıktığı kadar bağırdı.
Ceylan'ın yayına katılmasının ardından genç kadının daha önceden de evden kaçtığı ve annesi Azize Ülgen'in 'kızım kayıp' diyerek aylar önce yayına geldiği ortaya çıkmıştı. Kızını Esra Erol'da programında izleyen Azize Ülgen, canlı yayına bağlanarak "Benim Ceylan diye kızım yok artık" diyerek resti çekti. İlerleyen günlerde Esra Erol ekibinin de araya girmesiyle Ceylan, ağabeyine teslim edildi.
Ceylan, Kayınpederi Ramazan Bey'in çağrısı üzerine eşi Ramazan ile Adana'ya gitti. Gelininin elini öptüğü Ramazan Bey, "Onlara ev kurdum, orada yaşasınlar. Ancak beni rezil ettiler, benim evime giremezler. Ramazan gelebilir de Ceylan gelemez" ifadelerini kullandı. Ceylan ise "Kendisi bizi bu duruma soktu. O rezil olduysa biz de rezil olduk" dedi.
Konuşmanın ilerleyen dakikalarında ise tansiyon bir anda yükseldi. Ramazan Bey'in "Bu kaçıncı eşin?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamayan Ceylan, kayınpederine saldırdı. İkili çevredekilerin yardımıyla ayrılırken Ceylan ve Ramazan araca bindirildi.