Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı

Sevgilisi ve karısıyla birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'u canlı yayında çıldırttı. Esra Erol "Bu aşk değil sapkınlık" dediği Salih Kaya'yı "Defol" diyerek kovdu. Kaya'nın 19 yaşındaki sevgilisi ise nikahlı eş Mevla Kaya'ya saldırdı.

Türkiye'yi şaşkına çeviren olaylar dizisi Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Anne; kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve şahsın nikahlı eşiyle aynı evde yaşadığını söyledi. Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de eşi Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı.

BOŞANACAĞINI AÇIKLADI

Hem eşi Mevla Kaya hem de sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya, 'pişkinliği ve ahlaksızlığı' ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ilişkiden memnun olduğunu, Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini söyledi. Esra Erol, ilişkinin ortasında kalan Mevla Kaya'ya destek çıkıp ona yeni bir yaşam sundu. Mevla Kaya perşembe günü bu teklifi geri çevirdi ve boşanmayacağını söyledi. Mevla cuma günü kararını değiştirip gerçekleri konuşmaya başlayınca ise canlı yayın karıştı. Bu ilişkiye devam etmek istemediğini belirten Mevla, boşanacağını açıkladı.

SEVGİLİSİ EŞİNE SALDIRMAK İSTEDİ

Yayına katılmayıp kulisten Mevla'nın konuşmalarını dinleyen Salih Kaya, bir anda yayına dalıp sevgilisi Nilüfer'i elinden tutup götürmeye çalıştı. Esra Erol bu duruma sinirlendi ve her ikisini de locaya oturttu. Salih Kaya aynı pişkinliğine devam etti ve "Ben sustum, şimdi konuşacağım Türkiye dinleyecek" dedi. Bu sırada ondan cesaret alan sevgilisi Nilüfer bir anda ayağa kalkıp resmi eş Mevla'ya saldırmaya kalktı.

YAYIN KESİLDİ

Stüdyo bir anda karışırken, güvenlik ekipleri yayına girdi. Esra Erol durumu kontrol etmeye çalışırken yayın kesildi.

"DEFOL GİT"

Kesilen yayın bir kaç dakika sonra yeniden verilmeye başlandığında Salih Kaya ve sevgilisi pişkinliklerine devam ettiler. Esra Erol "Bütün bunların sebebi sensin" biliyorsun değil mi deyince Salih 'evet' diyerek yanıt verdi. Esra Erol "bundan da utanmıyorsun" diyerek ona sert çıkıştı. Salih pişkinliğe devam edince Esra Erol daha fazla dayanamadı ve parmağını kapıya doğru çevirip "Salih defol git... Defol git..." diye bağırdı.

SEVGİLİSİNİN ANNESİ DE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yayından kovulan Salih stüdyodan çıkarken Esra Erol "Arsızlar pişkinler, böyle bir şey görmedim" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Salih giderken kulisteki Nilüfer'i de götürmeye çalışınca genç kızın annesi sinir krizi geçirdi. Salih'in üstüne yürüyen anne ile bir kez daha ortalık karıştı ve canlı yayın kesildi.