Esra Erol saat kaçta? Esra Erol hangi kanalda? ATV canlı izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 6 Mayıs 2021 Perşembe ne zaman ekranlara gelecek. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 6 Mayıs 2021 Perşembe ekranlara gelecek. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

ESRA EROL SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL'DA DÜN NELER OLDU?

Esra Erol, Orhan Bey ve komşusu Zehra Hanım stüdyoya geldiğini çünkü Orhan Bey'in eşinin komşusu olan Zehra'nın sevgilisi Ümit'e kaçtığını açıkladı.Zehra Hanım, eşi Ümit Paslı ve Sibel Hanım'a seslenip, programa çıkmayacaklarını sandıklarını ama çocuklarının haklarını arayacaklarını, haklarını söke söke alacaklarını vurguladı. Ümit Bey, Sibel Hanım'ın yanında olduğunu, kendisi ile birlikte olmak için evden çıkıp yanına geldiğini, Zehra Hanım ile gönül ilişkisinin olmadığını söyledi. Sibel Hanım, çocuklarını kimseye yar etmeyeceğini, Zehra Hanım'ın da Orhan Bey'in de çok yalan söylediğini dile getirdikten sonra Ümit Bey'in kendisinin eşi olduğu söyleminde bulundu. Eşinden şiddet görmesi sebebi ile kaçtığını iddia eden Sibel Hanım, Orhan Bey'in çocukları bile dövdüğünü, yerden yere vurduğunu ama kendisinin hiç çocuklara vurmadığını söyledi. Orhan Bey, eşinin çocukların yanında o işleri yaptığını, evi erkek doldurduğunu ileri sürdü. Kurtuluş Bey'in 26 yaşında olduğunu, eşi Hülya Siyahlı'nın kayıp olması dolayısı ile başvurduğunu, bir çocukları olduğunu 3 senedir evli olduklarını söyledi. Eşinin daha önce kaçmadığını ifade eden Kurtuluş Bey, eşi ile problemleri olmadığını, eşini kaçırıp evlendiğini iddia etti. Ali Bey, kızını çok özlediğini, 1 yıldır kayıpmış gibi hissettiğini dile getirip gözyaşlarını tutamadı. Muteber Hanım stüdyoya geldi, Ali Bey ile sarılıp ağladılar. Muteber Hanım kaçak olmadığını söylerken Ali Bey, gittiği kişiye kızını vermeyeceğini belirtti. Nazlı Hanım, akşam biraz rahatsızlandığını söylerken Esra Erol'un Cüneyt Bey seni aradı mı sorusu üzerine, telefonu Cüneyt Bey'e verdiğini, kendisinin telefonu olmadığını dile getirdi. Nazlı Hanım, pişman olduğunu, köye gitmek istemediğini söyleyip yardım istediğini, yeni defter açmak istediğini vurguladı. Şeref Bey, eşinin evde iken odasının anahtarını boynunda kolye gibi taşıdığını, odaya girip çıkarken kilitlediğini iddia etti. Nur Veda Hanım dün kendi söylemlerini izlediği için güldü. Aslında iyi bir insan olduğunu ama damarına basıldığında değiştiğini dile getiren Nur Veda Hanım, dün Ahmet Bey'in kendisini kışkırttığını belirtti. Nur Veda Hanım, stüdyonun kapısında Ahmet Bey ile kavga ederken Ahmet Bey, eşinden boşanmayacağını, sevdiği için boşanmayıp süründüreceğini söyledi, Nur Veda Hanım'ın eşine tokat attığı görüldü. Gelecek planlarını söylemek istemediğini sözlerine ekledi. İyi de olsa kötü de olsa ailesini sevdiğini belirten Nur Veda Hanım, ailesinin de yanına gitmeyeceğini dile getirdi.

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