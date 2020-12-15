Esra Erol kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Esra Erol hayatı ve biyografisi nedir?
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Esra Erol kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Esra Erol hayatı ve biyografisi nedir?

15.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:03
Esra Erol kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Esra Erol hayatı ve biyografisi nedir?

Esra Erol kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Esra Erol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'de doğdu. 5 kız çocuğun ortancasıdır. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.

Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.

Esra Erol kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Esra Erol hayatı ve biyografisi nedir?

KARİYER

Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017

OYUNCULUK DENEYİMİ

Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

Başkan (TV Filmi) 2005

Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010

Esra Erol kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Esra Erol hayatı ve biyografisi nedir?

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