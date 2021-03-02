Esra Erol dünkü yayında neler oldu? 1 Mart Esra Erol'da yaşananlar: Okan - Özlem Gölbaşı, Zeynep Şenel olayları!

ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da dün birbirinden farklı olaylar yaşandı. Esra Erol dünkü yayında neler oldu? sorusunun yanıtını sizler için derledik. 1 Mart Esra Erol'da yaşananlar: Okan - Özlem Gölbaşı, Zeynep Şenel olayları! İşte Esra Erol'da yaşananlar...

Esra Erol'da neler oldu? sorusu izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, Esra Erol dünkü yayında neler oldu? 1 Mart Esra Erol'da yaşananlar: Okan - Özlem Gölbaşı, Zeynep Şenel olayları!

ESRA EROL DÜNKÜ YAYINDA YAŞANANLAR

Esra Erol'da dün yaşananlar arasında öne çıkanlar Okan ve Özlem Gölbaşı olayı ile Zeynep Şenel oldu.

OKAN - ÖZLEM GÖLBAŞI OLAYI NEDİR?

Son dönemlerde ilginç hikayelere sahne olan Esra Erol'un programında yine ortalık karıştı. Okan Gölbaşı isimli kişi, 6 yıldır evli olduğu Özlem Gölbaşı'nın kuzeniyle kaçması üzerine Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol da ekibiyle birlikte ciddi bir gayret ortaya koyarak kuzeniyle kaçan kadını kısa sürede buldu.

5 yaşında bir de çocukları olan çiftin canlı yayında karşılaşması ise olaylı oldu. Kendisini terk edip kuzenine kaçan karısını açıklamalarına dayanamayan koca, bir anda öfke patlaması yaşadı ve karısına saldırdı. Olan biten karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol da apar topar reklama gitmek zorunda kaldı.

ÖZLEM VE OKAN ARASINDA NE YAŞANDI?

Özlem Gölbaşı akrabası olan Okan Gölbaşı ile 6 yıl önce evlendi. Çiftin 5.5 yaşında bir çocukları vardı. Köyüne giden Özlem Gölbaşı, orada kabak toplarken hem kendisinin hem eşinin kuzeni olan kendisinden 20 yaş büyük Alper Vural ile aşk yaşamaya başladı. Bu gizli ilişki 1 yıl sürdü. Her ikisi de evliydi ve her ikisinin de bir çocukları var.

KARISI EVLAT ACISI YAŞARKEN O YASAK AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Alper Vural da akrabası olan Firdevs Vural ile evliydi. Firdevs Vural 2019 yılında büyük bir yıkım yaşamış ve 2 çocuğunu birden kaybetmişti. O çocuklarının acısını taşırken, kocası kuzeni olan Özlem'le o dönemde yasak aşk yaşamaya başladı.

OĞLUNU ALIP KUZENİNE KAÇTI

12 Şubat 2021 tarihinde Özlem Gölbaşı, 5.5 yaşındaki çocuğunu da alarak kuzeni Alper Vural ile kaçtı. Karısını bulamayan koca Okan Gölbaşı soluğu Esra Erol'da aldı. Ünlü sunucu araştırmaları sonucunda Özlem Gölbaşı'nı bulup canlı yayına çıkarttı.

ZEYNEP ŞENEL OLAYI NEDİR?

ATV Esra Erol'da programında anne Gürcünaz'ın aradığı Zeynep, yoğun tepki topladı.

Anne Gürcünaz, 19 yaşındaki kızı Zeynep evden 3. kez kaçınca Esra Erol'un programına çıktı. Gürcünaz ilk olarak sokakta tanıştığı bir gençle henüz 14 yaşındayken kaçmıştı. İkinci kaçışında ise bu kez 18 yaşındaydı ve kaçtığı kişi 15 yaşındaki komşu oğluydu. Onunla imam nikahlı evlenen Zeynep 4 ay sonra eve geri döndü ve yine kaçtı. Anne ve baba kayıp başvurusunda bulundu ve kızlarını bulmak için çalmadık kapı bırakmadı. Zeynep'i bir türlü bulamayan anne Gürcünaz soluğu Esra Erol'da aldı. Esra Erol kayıp olan Zeynep'i buldu ve cuma günü canlı yayına çıkardı. Zeynep'in sergilediği tavırlar çok fazla tepki topladı.