Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum
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Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum

29.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:29

Programında işlediği çarpık ilişkiler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Esra Erol, 3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirterek "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" dedi.

DNA testine göre komşusundan çocuğu olduğu ortaya çıkan evli kadının hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili eleştiri oklarının hedefi olan Esra Erol, şahsına yönelik bilinçli bir saldırı yapıldığını öne sürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile yasak aşk yaşamış ve birliktelikten bir de çocuk dünyaya gelmişti. Türkiye'yi sarsan olayın yankıları sürerken sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ve programının yayından kaldırılması konusunda konu başlıkları açılan Esra Erol suskunluğunu bozdu.

"BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR"

3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirten Esra Erol, "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum
Haber Yorumları (23)
VTNDŞ: rtük uyu
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OSMAN CANSEVER: bence program sürmeli ancak bu tarz sapıkça ilişkileri yayınlayıp prim verilmemesi lazım. aksi durumda toplumun değer yargıları zarar görebilir.
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TAM TERSİ: yaptığın saçma sapan evlilik programını izleyip hiç olmazsa gülüp eğleniyorduk. ama şimdi nerede ahlaksızlık, nerede kokuşmuşluk varsa bulup getiriyorsun. asıl biz senin farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyoruz
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