Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu - Haberler Magazin
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Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Esra Erol'un programına başvuran Burcu Altuntaş, 22 yıldır görmediği annesini bulmak için yardım çağrısında bulundu. Programın dün yayınlanan bölümünde ise anne ve kızın 22 yıllık hasreti son buldu. Büyük kavuşmanın yaşandığı programda izleyiciler dahil olmak üzere herkes duygularına hakim olamadı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında aile içi olayların yanı sıra büyük kavuşmalar da yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Burcu Altuntaş, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

22 YILDIR GÖRMEDİĞİ ANNESİ BULUNDU

En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu "Anneme kırgın değilim. Hesap sormayacağım." dedi. 22 yıldır annesi Hatice'den hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Burcu'nun hiç görmediği annesi Hatice Hanım'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.

Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu

CANLI YAYINDA KAVUŞTULAR

Esra Erol'un ekibiyle İstanbul'a gelen anne, canlı yayında 22 yıldır görmediği kızına kavuştu. Dakikalarca sarılarak hasret gideren anne ve kızın o anları ise herkesi duygulandırdı. Esra Erol da anne ve kızın gözyaşları içinde birbirine sarıldığı anlar da duygularına hakim olamadı. Annesini görmenin sevincini yaşayan Burcu "Her zaman yanımda olmasını istediğim insan, tek kelimeyle her şeyim. Anne kokusu çok başkaymış" diyerek izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu

Esra Erol'da duygusal anlar! 22 yıldır ayrı olan anne ve kız canlı yayında kavuştu

Ecem Altan
Ecem Altan
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